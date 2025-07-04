TVB力捧小生病床照流出　 入院做手術臉色蒼白狀況令人憂心

現年37歲的黃庭鋒除了主持外，亦參演過不少的劇集。早前更孖住高海寧（高Ling）和周嘉洛及黃庭鋒擔任無綫綜藝節目《Grand住去利物浦》主持。不過，他日前透露突然入院，更上載多張床張照，情況令人擔心！

狀況令人憂心。（IG/@tingfung0602）

照片中，黃庭鋒面容憔悴，臉色蒼白無血色，他更寫道：「醫生 係咪一定要做？醫: 做左係永久的。我: 咁好啦 👌」他更透露將留院兩晚：「 醒返後會係一個更強既我！！好快見 ！！」運動員出身的黃庭鋒一向保持健康陽光的形象，不過他憶述曾忙於拍攝，以致日夜癲倒，長期睡眠不足。不過，他Hashtag#noseblock，疑似鼻腔出現問題。《香港01》記者向黃庭鋒時他透露剛剛醒來，稱是做鼻腔的微創手術：「因最近鼻塞嚴重咗，半夜唔係好唞到氣，所以專科醫生建議做個鼻腔微創手術以改善情況。（手術順利？）手術都幾順利，但無食嘢成日，好肚餓！」

臉色蒼白。（IG/@tingfung0602）

未知什麼情況。（IG/@tingfung0602）

黃庭鋒成為藝人之前曾於英國及日本留學，他讀高中時曾是學校足球隊唯一亞洲球員，司職前鋒的他在阿根廷、智利校際賽中獲得「最有價值球員獎」。黃庭鋒更有機會前往阿士東維拉及狼隊青年軍當職業足球員，但他後來放棄了成為職業球員，最後成為藝員。