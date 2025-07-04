雪妮離世｜與唐佳相戀逾半世紀　鶼鰈情深公認模範夫妻

又一資深演員殞落。入行逾70載的著名女星雪妮，因胰臟癌於7月3日在醫院與世長辭，享年78歲。她與丈夫唐佳結婚56年育有兩子，上月23日唐佳被發現在佐敦跳樓輕生，兩夫婦不足半個月先後離世，在另一世界繼續鶼鰈情深。



雪妮與唐佳是出名的模範夫妻！（資料圖片）

雪妮喺1969年下嫁武術指導唐佳，自此退出影圈，後來加入TVB復出幕前。（視覺中國）

雪妮原名為熊雪妮，18歲跟仙鶴簽約正式入行，不足20歲已有不少演出機會，包括有《女黑俠木蘭花》、《雪花神劍》、《天劍絕刀》等不少出色的作品，高峰時期七年拍超過四十多部電影，並以《女黑俠木蘭花》，成為粵語片首席武打女星。因工作關係而認識了擔任劇組的武術指導的丈夫唐佳，及後選擇為家庭淡出幕前。

《女黑俠木蘭花》是雪妮姐的代表作。（YouTube影片截圖）

奉子成婚使雪妮決定淡出幕前專心相夫教子，隨後二人移居加拿大，雪妮為老公唐佳誕下兩子，一家四口幸福生活。其後到兩個兒子長大後，雪妮重拾當年夢想再次踏上演員之路，1997年回流香港，並加入無綫電視至2020年。雪妮同老公唐佳結婚56年，因她有耳患，唐佳做跟得先生陪開工打點一切，雪妮曾笑稱丈夫是她的助聽器兼保鑣。二人經常形影不離，唐佳不時陪雪妮開工拍戲，羨煞旁人，唐佳曾於訪問中自嘲是「阿四」，而雪妮亦指老公是其保鑣、經理人兼阿四，曾被影到為接太太收工在街上呆等三小時，是出名的愛妻號。

雪妮復出，唐佳做跟得丈夫。（視覺中國）

有指因為雪妮發現患上胰臟癌，需長居醫院接受治療，唐佳向兒子透露不開心，因愛妻患重病萬念俱灰了結生命，希望與太太雪妮一同死去，不開心疑尋短，在6月23日被發現在佐敦高處墮樓身亡，終年88歲。相隔不到半個月兩夫婦先後離世，繼續相愛相知。