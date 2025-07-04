Tyson Yoshi與周殷廷鬥震波 尾聲狂收bra以「插水」回禮
撰文：鄺鈺瑩
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TYSON YOSHI今晚（4日）在啟德體藝館開騷《THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG》，全場粉絲均披上黑色與白色斗篷入場。「一」字舞台橫跨整個場館中央，同時亦將觀眾分成兩邊。
Tyson身穿黑色crop jacket出場，雖戴上巨型十字架頸鏈，但由於心口位置真空，澎湃胸肌清晰可見。開場即送上《See You in Hell》、《Self-made》、《Don’t Care》，Tyson之後換上全白套裝，膊頭及手部戴上盔甲，唱出《〈I don’t smoke & I don’t drink〉時叫全場觀眾起身一齊玩，熱愛健身的Tyson，唱《Stressed Out》時在舞台的運輸帶慢步。唱《LosE tO yOu 》時、Tyosn又將自己吊上半空，緊接《你不會一輩子愛上我》時，聽到全場大合唱時，Tyson以英文表示「you guys fxxking amazing 」！
首場嘉賓YT周殷廷與Tyson合唱《1994》，YT唱至一半時，將外套脫下，露出裡面的肌肉衣，但一直被卡住，Tyson邊幫忙邊問「搞咩X嘢」，十分好笑。YT之後又擺出多個肌男甫士，最後又震波，Tyson除叫對方「控制住感覺」外，又表示唔會上當，但最後都表演震波，他解釋是拍《1994》MV時，YT用棍打自己時，看到他十分漲，以為他有穿保護pad，他一句「真嘢」震撼了對方。個唱尾聲，唱《In My Dream》時，Tyson 叫「大家有咩就拋上嚟」隨即有唔少胸圍拋到台上，Tyson一一拎上手，唱到尾聲，Tyson 表示要做「啟德第一個插水嘅男人」，隨即「瞓身插水」入粉絲人群當中。