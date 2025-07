Tyson Yoshi與周殷廷鬥震波　尾聲狂收bra以「插水」回禮

TYSON YOSHI今晚(4日)在啟德體藝館開騷《THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG》,全場粉絲均披上黑色與白色斗篷入場。「一」字舞台橫跨整個場館中央,同時亦將觀眾分成兩邊。

TYSON YOSHI今晚(4日)在啟德體藝館開騷《THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG》。(葉志明攝)

Tyson身穿黑色crop jacket出場,雖戴上巨型十字架頸鏈,但由於心口位置真空,澎湃胸肌清晰可見。開場即送上《See You in Hell》、《Self-made》、《Don’t Care》,Tyson之後換上全白套裝,膊頭及手部戴上盔甲,唱出《〈I don’t smoke & I don’t drink〉時叫全場觀眾起身一齊玩,熱愛健身的Tyson,唱《Stressed Out》時在舞台的運輸帶慢步。唱《LosE tO yOu 》時、Tyosn又將自己吊上半空,緊接《你不會一輩子愛上我》時,聽到全場大合唱時,Tyson以英文表示「you guys fxxking amazing 」!

Tyson之後換上全白套裝。(葉志明攝)

首場嘉賓YT周殷廷與Tyson合唱《1994》,YT唱至一半時,將外套脫下,露出裡面的肌肉衣,但一直被卡住,Tyson邊幫忙邊問「搞咩X嘢」,十分好笑。YT之後又擺出多個肌男甫士,最後又震波,Tyson除叫對方「控制住感覺」外,又表示唔會上當,但最後都表演震波,他解釋是拍《1994》MV時,YT用棍打自己時,看到他十分漲,以為他有穿保護pad,他一句「真嘢」震撼了對方。個唱尾聲,唱《In My Dream》時,Tyson 叫「大家有咩就拋上嚟」隨即有唔少胸圍拋到台上,Tyson一一拎上手,唱到尾聲,Tyson 表示要做「啟德第一個插水嘅男人」,隨即「瞓身插水」入粉絲人群當中。

YT周殷廷擔任首場嘉賓。(葉志明攝)

狂收bra!(葉志明攝)

插水!(葉志明攝)

