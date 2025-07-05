無綫人氣花旦自爆曾陷抑鬱深淵想衝出馬路　驚恐症發作拍劇突崩潰

現年38歲的無綫花旦高海寧，近年憑着內地劇《三十而已》，以及2023年TVB台慶劇《新聞女王》，贏得獎項和人氣，她更憑該劇入面飾演許詩晴一角奪得《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項，演技備受大家讚賞，攀上事業高峰。她努力認真的態度獲得內地觀眾認可，加上靚女、身材出眾又友善，成功圈粉，工作機會不斷。高海寧近日接受鄭丹瑞網上頻道節目《健康．旦》訪問，就罕有大談曾陷抑鬱深淵。

高海寧性感誘人。(IG截圖)

高海寧在訪問中表示：「我曾經經歷低谷，曾經抑鬱、情緒很不穩定、驚恐症等情感上的衝擊，可能對當下的自己來說很難應對，甚至我覺得無法自救，要找醫生救我。」鄭丹瑞問到驚恐症在何時發生，高海寧表示應該是疫情期間，因為經常一個人返內地工作，沒有人照顧，又要隔離，可能獨自在內地逗留半年，要自己照顧自己，那種漂泊感到很孤獨。高海寧發現情緒出現問題時，很快便尋求醫生幫助。她說：「我本來是一個很樂觀開朗的人，我根本不會想今天有甚麼不開心，我是只想開心事的人，我也很少傷害自己，我覺得割手的人很傻，皮膚這麼好為何要割花它。但原來到了一刻會發現我救不了自己，我看的所有事情都很負面，會不停自己哭。」

高海寧接受鄭丹瑞訪問。

高海寧的外公在那段時間去世，她因為工作，無法見外公最後一面，令她的情緒更是一觸即發：「當我回去時他的儀式已經完成了，有很多人生的事情在那一刻爆發了，我突然無法承受。」高海寧曾有一刻出現極端想法：「我很記得有一天跟媽媽去超市買東西，我拿著兩袋東西站在馬路旁，正在等交通燈，有一輛貨車經過，在腦海產生了一個想法，如果我走出去會如何呢？那一下我下意識地後退了一步，然後我驚覺為何我會這樣想。」

高海寧（陳順禎攝）

高海寧第二日便去看精神科醫生，醫生表示她是公眾人物，不會把她的經歷記錄下來，讓她放心說出心事：「我全部都說出來後，他問我現在想不想吃藥，他說因為可以不吃藥，我們每個星期聊一次天幫助我，但如果我有需要可以帶一顆傍身。因為那時候我已經有恐慌症的徵狀，我突然會覺得很害怕人群，很恐懼，我會全身僵硬，無法呼吸，然後跌倒在地上快要暈倒，我需要服用鎮靜劑才能平伏整個徵狀。」高海寧坦言這是一件極恐怖的事，感覺很接近死亡。

高海寧曾患有驚恐症。

高海寧表示她曾有一段時間害怕拍崩潰戲，因為會導致驚慌症發作。高海寧透露拍攝《新聞女王》期間曾一度發作，拍其中一場戲時，高海寧原本在講對白之間，武師會給另一演員跳下去的指示，高海寧當時腦海一片空白，又越來越緊張：「因為我每說錯一次，她就要多跳一次。每次武師叫跳的時候我都無法說對白，但她已經跳下來又被車撞，後來我承受不了這個折騰，我直接崩潰哭，然後我開始跌倒在地上，無法演那場戲，那場戲要取消改天再拍，很對不起，但那次我很印象深刻，原來我會承受不了這種心理壓力。」

高海寧在經歷了抑鬱症後，會定期用一些方式療癒自己，當中包括透過冥想，希望能讓自己保持一個比較平靜的狀態。

高海寧去年憑劇集《新聞女王》爆紅，奪得台慶頒獎禮「最佳女配角」。（IG圖片）