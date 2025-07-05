林俊其6年前已對女神一見鍾情？　羅毓儀哎吔阿媽好肉緊：冧死

由林盛斌擔任金牌媒人兼主持的無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，本周日(6 日)晚九點播出第五集，本集與組員進行「三角枱約會」的女神是李芷晴(Stephanie/Step)及羅毓儀(Yuki)。

Yuki 對「壁咚」有啲欲拒還迎咁。

呢張三角飯枱搞乜鬼烏雲密布?

江美儀高呼畀林俊其「冧死」

在《女神配對計劃》第二集中以「I 人 Style」(內斂又含蓄的方式)真誠向女神羅毓儀(Yuki)表白的林俊其(Kris)，今集終於隆重登場，向心儀多年的 Yuki 火力全開猛烈追求！Kris 在節目中幾經 Yuki 追問下，終揭出原來早於六年前已對 Yuki一見鍾情，事發地點是劇集《伙記辦大事》拍攝現場。Kris:「我好記得真係，《伙記辦大事》」。Yuki:「咁耐之前？」Kris:「嗰次真係我第一次見你，你係(演)陪審團，跟住你一嚟到時，咁啱我就望到，『嗯?!呢個女仔...幾好』」說畢，更向 Yuki 送上一個迷人電眼，令 Yuki 忍不住用甜到漏的聲線反問：「真咩?...」眼見 Yuki 看似被攻陷，Kris 再出多兩錢肉緊:「跟住我(嗰日)成個注意力放咗喺隔籬(當日 Yuki 所在位置)。」此話一出,就連花生團之一的「Yuki哎吔媽咪」江美儀亦高呼:「唉吔，冧死!」Kris 還會首揭為何在過去六年對Yuki 的愛意斷斷續續，以及會拖到今時今日才鼓起勇氣表白。

Yuki 對「壁咚」有啲欲拒還迎咁。

林俊其對手仲有另兩位參賽者 Kenneth（左一）和 T.Max（中）。

Yuki好可愛。

林俊其認真回答 Yuki 所有疑問。

Kris 直認追女神過程好 Kick?!

雖然 Kris 簡單一個愛苗萌芽故事冧掂大小 Target，但並不代表他與 Yuki 發展順利，觀乎節目更是名副其實「一波三折」！首先，對於 Kris 情深的「愛的解釋」,Yuki 基本採取半信半疑態度；本著「愛是懷疑」，Yuki 向 Kris 一口氣提問了大量問題，令 Kris 不懂解釋的同時，花生團亦很肉緊。江美儀：「好老尷呀佢兩個！」黃嘉雯:「因為 Kris 做每一步都好小心翼翼。」江美儀:「佢諗太多喇！」就連 Kris 本人，亦覺得追 Yuki 之路好 Kick:「我都知道佢係安全感(PS Yuki 驚變問題少女因由)唔係好夠嘅人,佢質疑我係咪咁架、係咪咁架，所以都 kick架。」

Kris 講番當年點樣對 Yuki 一見鍾情，原來係拍《伙記辦大事》。

Kris 講番當年點樣對 Yuki 一見鍾情，原來係拍《伙記辦大事》。

驚爆二人關係潛伏愛的間諜

另之前 Yuki 在海選中曾因 Kris「好似好了解我咁」大為心動，不過過了一輪冷河之後，Yuki 忽然清醒，並突破盲腸直指有「愛的間諜」:「我覺得好奇怪，因為我同你唔係好多接觸，但你講好多嘢都好中(我)，我即刻好陰謀論，係咪 xxx 或者xxx 通水?」Kris 最後爆出一個連 Yuki 也意想不到的人名，想知「愛的間諜」真身，以及 Yuki 對 Kris 到底有多大懷疑?密切留意節目。

花生團黃嘉雯同江美儀睇到好肉緊。

第二大波折，是 Kris 原來完全無法忍受目擊 Yuki 與其他異性約會！事緣 Yuki 與Kenneth 聊天加深了解時，Kris 全程雙眼無光兼失落嘟嘴；當發現 Yuki 與對方傾得投契時，更數度展現各式各樣黯然樣，遭江美儀直指「好失落呀，陰公」、「直情係失戀(咁嘅樣)」。除了神情、Kris 的行為亦突顯了他的醋意,事緣當主持人兼媒人阿 Bob 出來宣布進入下一個回合時，駭然揭發 Kris 在整段前菜用餐時間內、竟完全沒有碰過他的頭盤菜「生牛肉他他」，不過當 Bob 追問: 「我想問Kris，做咩完全冇食過啲嘢」，為免醋意外露的 Kris 唯唯諾諾表示：「有食嘅有食嘅。」豈料卻遭阿 Bob 將那盤恍如剛上枱、就連用以調味的生雞蛋也未有撈勻的「生牛肉他他」舉起反問：「咁呢啲係咩嚟?」事後 Kris 坦言當刻內心不是味兒：「我嘅對象同第二個傾緊偈，好想專心食飯，但冇辦法，我真係好在意佢哋」、「我不能一心二用，食嘅話又聽唔到佢哋講嘢。」

Yuki 組的動作題同樣抵死，是要三位勇士透過「壁咚」令 Yuki 心跳及腎上腺爆標！相關回合對於 Kris 來說也是一個大波折，皆因當 Yuki 與其他組員進行壁咚時，Kris 全程擰歪面不敢直視，樣子相當難熬。

Yuki 對「壁咚」有啲欲拒還迎咁。

Yuki 對「壁咚」有啲欲拒還迎咁。

Kenneth 。

Kenneth