李連杰私下調查影圈猛人半年才合作　坦承《倚天》蝕錢唔拍續集

功夫巨星李連杰拍過無數電影作品，其中在1993年推出的《倚天屠龍記之魔教教主》，最後因票房不理想關係，而取消了拍攝續集的計劃。而在事隔32年後，近日他就在社交網站再提起該電影時，坦承當時確實是蝕錢：「我和向太是老闆，拍了第一集虧得一塌糊塗，沒錢拍第二集，完全沒錢拍了。」直到在2020年，導演王晶才開拍續集名為《倚天屠龍記之九陽神功》，由古天樂、甄子丹等擔任主演，電影在2022年上映，但口碑卻不太好，負評不斷。

1993年推出的《倚天屠龍記之魔教教主》最後因票房不理想關係，而取消了拍攝續集的計劃。（微博圖片）

李連杰坦承《倚天屠龍記之魔教教主》確實是蝕錢。（抖音截圖）

李連杰和向太情同姐弟，在電影圈一起合作多年，多次闖出好成績，但原來不講不知，在向太剛開始找他拍電影的時候，他竟然私底下調查向太半年，連向太都直指他為人很小心翼翼的。向太在社交網站分享時表示：「我們見面一屋子的人在總統套房裡面，他走過來第一句話『向太你好，我是李連杰，聽說你找我拍戲，沒問題，我調查你半年了，你的信用很好，我相信你，所以我們合作，我不收你片酬，賺的錢一人一半。』」向太聽後當然開心。

向太同李連杰情同姐弟。（抖音截圖）

亦正正因為李連杰的「我不收你片酬」這一番說話，打動了向太，所以他之後想要甚麼，向太都買給他：「他第一顆天珠、第二顆天珠都是我買給他的。」據指天珠擁有神秘力量，因而價錢亦高得驚人，有傳一顆天珠要價千萬元以上，相當昂貴。