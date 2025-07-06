百萬粉絲女優強勢登陸澳門　蒼井空將為形像大使與各位演員合作

大灣區年度焦點成人娛樂盛事《紅粉娛樂博覽–澳門站》由天人集團、Gloworx、日本Pierrot、台灣奧視主辦，首次於2025年9月26日至28日澳門葡京人「H853娛樂館·尚梯館」隆重舉行，入場門票由港幣$280起，一對一互動及舞台粉絲活動券由港幣$480起：將於@KLOOK平台發售；詳情敬請留意官方社交媒體/網站公佈！溫馨提示：是次活動只限18歲以上人士參與！

金-小倉由菜。(公關提供)

形象大使蒼井空。(公關提供)

白金-山岸綺花。(公關提供)

屆時超過40位日本人氣男女優將齊聚澳門，AV界救世主「高橋聖子」強勢回歸大舞台，百萬粉絲山岸綺花、紗倉真菜、小倉由菜、松本一香、戀渕桃奈等將強勢登陸澳門！形像大使「蒼井空」將與各位演員合作，並推出日本尖端產品，為展會增添光彩。於活動期間，粉絲可以享受豐富多樣的活動，例如與女優一對一粉絲互動、可體驗電影場景的主題房間、華麗的大型舞台演出及專屬星光舞台；女性向男優一對一互動區以及舞台活動。現場還將販售限量週邊商品，並舉辦拍賣會，讓您體驗到只有在這裡才能體驗到的精彩。

白金-戀渕桃奈。(公關提供)

白金- 紗倉由菜。(公關提供)

金-松本一香。(公關提供)

PinkD！《紅粉娛樂博覽》開創亞洲成人娛樂文化活動新紀元，並將成為粵港澳大灣區備受矚目的娛樂盛會。

海報 銀卡。(公關提供)

海報 男優。(公關提供)

海報 白銀卡。(公關提供)

海報 金卡。(公關提供)

海報 白金卡。(公關提供)

海報 台灣銀卡女優。(公關提供)

目前名單包括：（截至6月20日）

日本

白金卡：高橋聖子、山岸綺花、紗倉真菜、紫堂留衣、松本一香、戀渕桃奈

金卡：唯井真尋、小倉由菜、川越鈴子、莉莉流花、篠原伊代

白銀卡：藍芽水月、白峰美羽、栗山莉緒、矢埜愛茉、吉根柚莉愛、神樂桃果

銀卡：葉月真由、山田铃奈、榮川乃亞、善場麻美、輝星綺羅、美咲佳奈、藤田柚子、真野祈、日下部加奈、木下凜凜子

男優：千歲小梅、林太一、天然一道....

台灣

銀卡：孟若羽、夏晴子、仔仔、房天樂.....

形象大使：蒼井空