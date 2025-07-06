韓國神顏女團MEOVV今凌晨抵港出席簽售會　派心飛吻冧爆接機粉絲

由韓國王牌製作人Teddy創立的音樂廠牌「The Black Label」打造、被譽為「完顏團」的新生代女團MEOVV，於去年9月正式出道，今日（6日）首度來港舉行「MEOVV 1st EP Album《MY EYES OPEN VVIDE》香港限定場特別簽售會活動」，五位成員Anna、Sooin、Narin、Ella及Gawon凌晨抵港，吸引逾200名「PAWM PAWM」（粉絲暱稱）前來接機，受歡迎程度爆燈！

MEOVV是由韓國王牌製作人Teddy創立的音樂廠牌「The Black Label」打造的韓國高級感貓系女團。（大會提供）

MEOVV有樣貌有實力。（大會提供）

MEOVV今（6日）首度來港舉行「MEOVV 1st EP Album《MY EYES OPEN VVIDE》香港限定場特別簽售會活動」。（大會提供）

MEOVV日前（5日）剛完成台北首場新碟簽名會，隨即趕赴香港。原定昨晚11時10分抵達，但因航班延誤，直至凌晨1時33分才抵港，成員們Anna、Sooin、Narin、Ella及Gawon約凌晨2時步出機場。與台北一樣，MEOVV沒有走VIP通道，而是從普通通道現身。

19歲的日本成員ANNA，憑藉清純日系神顏出道，她現身香港機場時，心情大靚。身後的舞蹈擔當Sooin則戴著口罩。（小紅書截圖）

戴Cap帽的是19歲的韓美混血兒GAWON，甜美嗓音配上神似朴敏英的精緻臉蛋，被網友封為「韓劇走出來的菁英學生」。（小紅書截圖）

Narin笑容滿臉。（小紅書截圖）

Narin大派心心。（小紅書截圖）

還有飛吻。（小紅書截圖）

現場逾200名「PAWM PAWM」早已守候多時，一見到偶像立刻興奮尖叫，紛紛湧上前近距離陪伴成員們走向座車。儘管場面一度混亂，但MEOVV全程展現親和力，不僅向粉絲點頭打招呼，更頻頻做出臉頰愛心、飛吻及揮手回應，暖心舉動冧爆「PAWM PAWM」。

GAWON有求必應。（小紅書截圖）

Sooin邊行邊與粉絲互動。（小紅書截圖）