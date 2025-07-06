視帝嬌妻生日之旅轉口味一原因揀內地遊　全家坐飛機一安排顯富貴

上月剛迎來了34歲生日的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後陳凱琳相繼誕下三個仔仔，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦有發展她的個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力，離巢後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。雖然陳凱琳工作忙碌，但她一有時間就會陪伴家人。

陳凱琳與鄭嘉穎及三個寶貝仔仔。(ig圖片)

鄭嘉穎與陳凱琳夫妻倆一有時間便會帶小朋友出去遊玩享受天倫之樂，早前就有不止一位網民於社交網分享了偶遇鄭嘉穎一家五口到成都遊玩的照片。原來今次是為了慶祝陳凱琳34歲生日之旅，昨日陳凱琳於她的IG貼出今趟旅程大量靚相和片段，留言寫道：「因為今天是Grace媽媽的生日！是的，我知道已經過去快兩週了。我現在還在回味和重溫我們在一起的美好回憶！今年，稍微換換口味吧，我知道我超愛吃辣，所以成都自然是首選，不過我已經在計畫下一個目的地了。不想讓你太羨慕，但是…整個旅程都棒極了。即使是最苛刻的評論家 *Kevin*也毫無怨言。我們超棒的度假村，當然還有熊貓體驗！我唯一的錯誤就是沒有預訂另外兩晚。我會和大家分享更多影片和體驗。 敬請期待。」

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)

從陳凱琳分享今次的旅遊相和短片中可見他們一家五口玩得好開心，而他們坐飛機時都是坐商務機位，可說是相當富貴，他們的仔仔小小年紀已十分懂得享受。

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)