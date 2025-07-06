港姐2025｜佳麗前軍人身分參選惹爭議　一貼文暴露「姜糖」身分？

《2025 香港小姐競選》第二輪面試日前於無綫電視城舉行，25歲候選佳麗劉維斯帶備豆腐花上陣做早餐，以獨特方式成為焦點，但原來她背景一點都不簡單，曾於解放軍服役兩年，自我介紹時更盡現愛國之情，不過其前軍人身分參選卻引起網民熱議。

25歲的劉維詩，浸大工商管理碩士畢業，首輪面試不算突出。 （資料圖片/葉志明攝）

劉維詩在第二次面試時換上旗袍示人，身材玲瓏浮凸。（資料圖片/葉志明攝）

劉維斯於首輪面試時表現低調不算太突出，但成功躋身第二輪面試，最初見她帶備豆腐花到電視城，以為想搞「另類突圍」，但當她會晤傳媒時，披露其前解放軍身分，加上做出標準敬禮手勢，即時令全場譁然。

劉維斯當日帶備豆腐花現身第二輪面試，成功搶鏡。（資料圖片）

劉維斯會晤傳媒時，披露其前解放軍身分，加上做出標準敬禮手勢，即時令全場譁然。（資料圖片/葉志明攝）

劉維斯在自我介紹時，覺得每個人都要有愛國心，這是好事。又透露自己透露當時的職務是負責發射導彈的崗位。其後她再在社交平台發文補充道：「大家好，我是劉維斯Louise，今年25歲，來自湖南。碩士畢業於香港浸會大學，目前在中環一家證券公司工作。」

劉維斯擁碩士學歷，畢業於香港浸會大學。（小紅書圖片）

劉維斯從小學習拉丁舞。（小紅書圖片）

她續言：「我曾在中國人民解放軍陸軍部隊服役兩年，這段軍旅生涯塑造了我堅韌的品格。退役後，我依然熱愛集體與榮譽，現在是浸會大學升旗隊的一員。我是一個充滿能量、注重人生體驗的人，興趣非常廣泛：從小學習拉丁舞，考取了瑜伽教練證書，熱愛書法、跑馬拉松、游泳、打羽毛球等。」

劉維斯考取了瑜伽教練證書。（小紅書圖片）

動靜皆宜。（小紅書圖片）

劉維斯自覺非常榮幸能從激烈的海選中脫穎而出，進入香港小姐第二輪面試。「這段經歷對我而言，不僅是挑戰，更是一次全方位的成長之旅——從形體儀態到談吐修養，每一個環節都在激勵我突破自我、追求卓越。衷心感謝媒體朋友的報道以及大家一直以來的支持與鼓勵！我會以最佳狀態，迎接未來的每一個挑戰！」不過有網民卻留言表示不滿：「參選可以啊，請不要消費軍人！！人民子弟兵不要娛樂化！！！！」；但也有人大讚她當過兵的體態不錯，而且神似蔡思貝，有冠軍相，至少前三名。

劉維斯曾在中國人民解放軍陸軍部隊服役兩年。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

在劉維斯社交平台可見，擔任大學升旗手的她，展現出英姿颯爽的氣質；另外私下劉維斯也是一位動靜佳宜的女仔，生活多姿多彩，熱愛旅行，又參加過藍帶烘培課程、馬拉松，閒時亦熱愛做瑜伽、跑步、看話劇等，充滿正能量；然而其中一個貼文竟跟姜濤有關？每年姜濤生日，其粉絲「姜糖」都會為偶像將銅鑼灣打造成「姜濤灣」，劉維斯今年也有親到現場拍下各處慶生裝置，雖然她寫上「路過銅鑼灣，姜公誕」，但照片中她特別拍著「你的糖一直支持你」的字句，又標籤「姜濤」，令網民好奇難道這位前解放軍佳麗也是「姜糖」？

劉維斯現在是浸會大學升旗隊的一員。（小紅書圖片）

劉維斯社交平台出現姜濤。（小紅書圖片）

難道劉維斯都是「姜糖」？（小紅書圖片）