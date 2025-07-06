選美常客遭扑爆車窗偷竊失5萬元　曾於港鐵被偷銀包盜信用卡狂碌

曾參加港姐、工展小姐及「大閘蟹小姐」，現為女團Riva成員的歌手鍾雨璇（洋名：O3、前名：蘇慧恩），近日在社交平台大爆駭人遭遇，她正身處澳洲旅遊，攞車時竟發現車窗玻璃被扑爆！

鍾雨璇曾參加港姐、工展小姐及「大閘蟹小姐」。（IG@ophelia_o3）

鍾雨璇（左一）前名蘇慧恩，她是2016年大閘蟹小姐冠軍，同屆的鄧以婷、鄭伊琪現時亦活躍幕前，當年更有人認為大閘蟹小姐高質過香港小姐！（網上圖片）

鍾雨璇與大閘蟹結下不解緣。（IG@ophelia_o3）

鍾雨璇入行多年，仍堅持追歌手夢。（IG@ophelia_o3）

鍾雨璇現為女團Riva成員。（IG@ophelia_o3）

鍾雨璇攞車時拍片，直擊自己租用的白色七人車，車窗玻璃被賊匪扑碎及盜竊。車內及座位全是玻璃碎，非常危險，鍾雨璇對鏡頭說：「嚟到澳洲第二日，O乸咗嘴！唉，大家可以睇一睇，黐乸咗線囉，畀人哋扑Q咗，原來香港係一個好安全嘅地方。」

鍾雨璇身處澳洲，她去攞車時發覺座駕車窗被扑爆。（IG@ophelia_o3）

整塊玻璃碎裂！（IG@ophelia_o3）

一地玻璃碎。（IG@ophelia_o3）

座位亦是重災區。（IG@ophelia_o3）

她發文說：「好猖狂😡😡😡澳洲真係一個唔係好安全嘅地方🙏🏻🙏🏻🙏🏻都係香港安全啲🙏🏻🙏🏻🙏🏻♥️♥️I love Hong Kong ♥️♥️♥️」不少網民留言安慰她，指最緊要人冇事，而鍾雨璇就透露事件在墨爾本市中心發生。《01娛樂》訪問鍾雨璇損失情況，她說：「俾人偷咗個背囊，裡面有錢（港幣$3,000、澳元$2500），電腦，同埋music interface😮‍💨」初步點算過，她損失至少5萬元港幣，相常不幸。

她發文說：「好猖狂，澳洲真係一個唔係好安全嘅地方，都係香港安全啲，I love Hong Kong ！」（IG@ophelia_o3）

鍾雨璇都感嘆自己黑仔，她說：「因為租車嗰間公司個男仔話，佢哋租車公司，一年只係得一兩次啲客架車俾人扑爛玻璃」鍾雨璇都有向當地警方求助，她指自己跟駐守警署的女警講述自己遭遇，對方叫她打電話報警，警方有問：「如果捉到個賊，你會唔會返嚟上庭？」鍾雨璇考慮過，回港後不會越洋再去澳洲出庭，於是警方只將落案紙傳送至其電郵，叫她嘗試向保險索償。

其實鍾雨璇已不止一次被盜竊，認真黑仔！2021年她搭港鐵期間曾試過被偷銀包，狂徒更盜用其信用卡，短時間內簽賬5萬8千元，她只得安慰自己是「破財擋災」。