Tyson Yoshi連環成就解鎖　萬人唱生日歌為老婆慶生恩愛咀嘴放閃

《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG 》昨晚舉行第二場，Tyson繼續「成就解鎖」，先造就萬人大合唱生日歌為「程太」Christy賀壽；繼而將「老Best」林家謙推下「海」，成為「啟德插水第二人」；最後更成功打造「邪教轉身」，滿足自己的「中二病」。Tyson是夜繼續化身「反派」，戴上白色隱形眼鏡散發神秘感外，更型爆登上王座、拿起「寶劍咪」唱出《My New World Order》，無論服裝造型抑或舞台設計均美感十足，將表演昇華至更高層次！其後Tyson轉換成「英雄」角色，更吊上半空獻唱《 LosE tO yOu》，既考腰力亦考膽色，可謂藝高人膽大，配以大螢幕上極具藝術感的動畫，恍如在太空漫步一樣，令觀眾拍案叫絕。

Tyson第二場演唱會。

適逢「程太」Christy昨日生日，Tyson即搞笑說：「原來我老婆與麥記同一天生日，哈哈！」隨即送上神曲《Christy》給太太，全場觀眾亦識做地高呼「Christy」名字，Tyson唱畢即著大家「幫拖」唱生日歌為太太賀壽，求生意識甚高，Fans當然二話不說全場大合唱生日歌，此時Christy坐在王座兼手執玫瑰花升上台，Tyson即一臉「嫌棄」指自己不想收花，又爆笑高呼：「我明明叮囑導演不要給你咪高峰呢！」未知是否擔心Christy再公開爆「潛水艇」閨房笑料，Tyson即以太太趕時間飛歐洲準備婚禮為由，選擇「和情人深深一吻來代替講話」，更笑著太太將玫瑰花拿回家放好，程氏夫妻的放閃果然另類，甜蜜得來又帶點搞笑。

甜蜜錫錫。

與Christy公開放閃過後，Tyson特別嘉賓林家謙登場，更合唱當年《風火雷電》拉闊音樂會版本的《特倫斯夢遊仙境》，期間家謙笑說：「我專誠來騎白馬，因為你的個唱海報騎黑馬，所以你今日要做白馬！」Tyson馬上展現「力王」本色，揹起家謙跑勻全場，其後更發揮「程老闆」的超強數口，要求林家謙成為第二個在啟德插水的男人，實行要家謙「有揹有還」，笑爆全場！眼見家謙面有難色，Tyson即夾實對方埋位，更向觀眾發號施令，要求大家收起電話、舉高雙手，以及將家謙向後傳，臨將家謙推向台下時更大叫：「林家謙你唱歌真的很難聽，我想扔你落山呀！」語畢即一手將「老Best」推下「人海」，明顯「伏已中」的家謙無奈苦叫：「唔好抽水呀！」令全場歡呼聲此起彼落！

現場氣氛熱烈。

家謙成功「上岸」後，Tyson即笑問：「林伯OK嗎？」家謙即發揮「林家Mean」本色說：「甩甚麼？你才有東西可以甩，因為你的胸肌是假的！哈哈！」當Tyson帶家謙繞場一周時，家謙又語帶相關說：「為何你那麼長？（指舞台長度）」Tyson即沾沾自喜回覆：「我一向出名長的！」當Tyson作狀幫妹妹爭取家謙的演唱會門票時又笑說：「其實我只是說說，其實我不想妹妹看你的演唱會，哈哈！」

雖然愛與Tyson鬥嘴，其實家謙因為未能赴歐洲出席婚禮而深感內疚，身為「演唱會送禮始祖」他，遂率先送上「新婚禮物」給Tyson補數，正正是半首歌的Demo，見慣大場面的Tyson亦不禁 O嘴，更高呼：「很大壓力，因為你的歌不是人唱的！」但當家謙播出「禮物」10秒後，Tyson馬上改變主意嗌收貨，揚言明年會推出，更即席邀請家謙與Serrini拍新歌MV，原本自薦演「新婚BB」的家謙聞「樹」色變，更笑言要刪除此歌，又自爆已準備驚喜大禮放在後台，希望Tyson不要被嚇到尖叫。

好大隻。(資料圖片)

未解封「林家Mean」的驚喜大禮前，Tyson先自製大禮滿足自己，著全場觀眾穿起黑白斗篷及戴上帽子，按照他的指令分兩邊轉身，完成自己一直夢寐以求的「邪教轉身」，更笑說：「這個主意相當『中二病』，但希望大家陪我做一次，真心型到爆！」得米後隨即笑到見牙唔見眼，十足十大細路一樣！是夜同樣以「地震歌」《In My Dream》，Tyson邊唱邊收Bra之餘，更掛上Teddy的結他上做裝飾，最後二度在啟德插水，事後Tyson亦在社交網站發文說：「超級好氣氛 10000/100！Crow surf 終於成功！」希望第三場的觀眾能更加熱情，締造更多難忘回憶。

Tyson着返衫。(資料圖片)

完騷後，身為「愛妻號」的Tyson在後台捧著蛋糕與Christy正式慶祝生日，更與林家謙悉心準備的「新婚禮物」合照，原來正是在Tyson個唱海報的重要部位上黐上香蕉，並寫上「祝Tyson & Christy蕉（朝諧音）夕相對」，如此「蕉氣勃勃」的祝福，足證林家謙創意十足。