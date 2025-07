Tyson Yoshi連環成就解鎖　萬人唱生日歌為老婆慶生恩愛咀嘴放閃

《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG 》昨晚舉行第二場,Tyson繼續「成就解鎖」,先造就萬人大合唱生日歌為「程太」Christy賀壽;繼而將「老Best」林家謙推下「海」,成為「啟德插水第二人」;最後更成功打造「邪教轉身」,滿足自己的「中二病」。Tyson是夜繼續化身「反派」,戴上白色隱形眼鏡散發神秘感外,更型爆登上王座、拿起「寶劍咪」唱出《My New World Order》,無論服裝造型抑或舞台設計均美感十足,將表演昇華至更高層次!其後Tyson轉換成「英雄」角色,更吊上半空獻唱《 LosE tO yOu》,既考腰力亦考膽色,可謂藝高人膽大,配以大螢幕上極具藝術感的動畫,恍如在太空漫步一樣,令觀眾拍案叫絕。

Tyson第二場演唱會。

適逢「程太」Christy昨日生日,Tyson即搞笑說:「原來我老婆與麥記同一天生日,哈哈!」隨即送上神曲《Christy》給太太,全場觀眾亦識做地高呼「Christy」名字,Tyson唱畢即著大家「幫拖」唱生日歌為太太賀壽,求生意識甚高,Fans當然二話不說全場大合唱生日歌,此時Christy坐在王座兼手執玫瑰花升上台,Tyson即一臉「嫌棄」指自己不想收花,又爆笑高呼:「我明明叮囑導演不要給你咪高峰呢!」未知是否擔心Christy再公開爆「潛水艇」閨房笑料,Tyson即以太太趕時間飛歐洲準備婚禮為由,選擇「和情人深深一吻來代替講話」,更笑著太太將玫瑰花拿回家放好,程氏夫妻的放閃果然另類,甜蜜得來又帶點搞笑。

甜蜜錫錫。

與Christy公開放閃過後,Tyson特別嘉賓林家謙登場,更合唱當年《風火雷電》拉闊音樂會版本的《特倫斯夢遊仙境》,期間家謙笑說:「我專誠來騎白馬,因為你的個唱海報騎黑馬,所以你今日要做白馬!」Tyson馬上展現「力王」本色,揹起家謙跑勻全場,其後更發揮「程老闆」的超強數口,要求林家謙成為第二個在啟德插水的男人,實行要家謙「有揹有還」,笑爆全場!眼見家謙面有難色,Tyson即夾實對方埋位,更向觀眾發號施令,要求大家收起電話、舉高雙手,以及將家謙向後傳,臨將家謙推向台下時更大叫:「林家謙你唱歌真的很難聽,我想扔你落山呀!」語畢即一手將「老Best」推下「人海」,明顯「伏已中」的家謙無奈苦叫:「唔好抽水呀!」令全場歡呼聲此起彼落!

現場氣氛熱烈。

家謙成功「上岸」後,Tyson即笑問:「林伯OK嗎?」家謙即發揮「林家Mean」本色說:「甩甚麼?你才有東西可以甩,因為你的胸肌是假的!哈哈!」當Tyson帶家謙繞場一周時,家謙又語帶相關說:「為何你那麼長?(指舞台長度)」Tyson即沾沾自喜回覆:「我一向出名長的!」當Tyson作狀幫妹妹爭取家謙的演唱會門票時又笑說:「其實我只是說說,其實我不想妹妹看你的演唱會,哈哈!」

雖然愛與Tyson鬥嘴,其實家謙因為未能赴歐洲出席婚禮而深感內疚,身為「演唱會送禮始祖」他,遂率先送上「新婚禮物」給Tyson補數,正正是半首歌的Demo,見慣大場面的Tyson亦不禁 O嘴,更高呼:「很大壓力,因為你的歌不是人唱的!」但當家謙播出「禮物」10秒後,Tyson馬上改變主意嗌收貨,揚言明年會推出,更即席邀請家謙與Serrini拍新歌MV,原本自薦演「新婚BB」的家謙聞「樹」色變,更笑言要刪除此歌,又自爆已準備驚喜大禮放在後台,希望Tyson不要被嚇到尖叫。

好大隻。(資料圖片)

未解封「林家Mean」的驚喜大禮前,Tyson先自製大禮滿足自己,著全場觀眾穿起黑白斗篷及戴上帽子,按照他的指令分兩邊轉身,完成自己一直夢寐以求的「邪教轉身」,更笑說:「這個主意相當『中二病』,但希望大家陪我做一次,真心型到爆!」得米後隨即笑到見牙唔見眼,十足十大細路一樣!是夜同樣以「地震歌」《In My Dream》,Tyson邊唱邊收Bra之餘,更掛上Teddy的結他上做裝飾,最後二度在啟德插水,事後Tyson亦在社交網站發文說:「超級好氣氛 10000/100!Crow surf 終於成功!」希望第三場的觀眾能更加熱情,締造更多難忘回憶。

Tyson着返衫。(資料圖片)

完騷後,身為「愛妻號」的Tyson在後台捧著蛋糕與Christy正式慶祝生日,更與林家謙悉心準備的「新婚禮物」合照,原來正是在Tyson個唱海報的重要部位上黐上香蕉,並寫上「祝Tyson & Christy蕉(朝諧音)夕相對」,如此「蕉氣勃勃」的祝福,足證林家謙創意十足。