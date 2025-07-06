港產頂流開工驚粉絲中暑暖心舉動見人品　下身一部位勁長震驚網民

現年39歲的陳偉霆（William）在2003年參加《全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽》贏得三料冠軍，隨後獲英皇娛樂簽約兼力捧，可惜一直浮浮沉沉；至2013年轉戰內地發展後隨即爆紅，事業大爆發，歌影視通殺，撈得風山水起。與在香港時期相比，人氣幾何式飆升，無論人氣、吸金力持續強勁，站穩頂流男神之列。而且他出名「寵粉」，日前粉絲烈日當空下前往探班，陳偉霆一舉動為粉絲瞬間消暑。

陳偉霆在香港發展一般，2013年轉戰內地發展，隨即大爆發，撈得風山水起，躋身頂流男神之列。（微博@陳偉霆）

keep住fit爆Body！（微博@陳偉霆）

陳偉霆在內地人氣好高。（微博@陳偉霆）

陳偉霆近日為新戲《九門》開工。（小紅書圖片）

炎炎夏日，在室內坐著都流汗，更不用說在戶外，究竟有咩驅使一班粉絲在暴曬下守候呢？不就是愛！近日，陳偉霆在橫店拍攝劇集《九門》，儘管當地氣溫接近40度，但仍吸引大批粉絲到拍攝現場，懶理太陽當頭曬，只為見男神一面。

陳偉霆在橫店拍攝劇集《九門》。（小紅書截圖）

陳偉霆走下保母車與在現場守候多時的粉絲互動。（小紅書截圖）

陳偉霆反覆叮囑粉絲：「你們小心，別中暑啊！」（小紅書截圖）

有網民分享道：「今天橫店快四十度，在九門片場陳偉霆下車來和粉絲們聊天，關心大家別中暑」。片段中，陳偉霆以劇中角色的黑色高領襯衫搭配長靴造型示人，他走下保母車與在現場守候多時的粉絲互動，反覆叮囑：「你們小心，別中暑啊！」聽到粉絲高呼：「不會（中暑）的。」後豎起拇指回應，其後他還非常識做，安排了大量冰凍飲料給粉絲消暑，如此暖心，難怪粉絲對他死心踏地。

陳偉霆聽到粉絲高呼：「不會（中暑）的。」後豎起拇指回應。但其一雙超長腿竟也意外成為焦點。（小紅書截圖）

粉絲展示偶像送上的凍飲。（小紅書截圖）

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片段曝光後，網民除了大讚陳偉霆的「寵粉」舉動見人品，還被他一雙超長腿吸引住：「身材太棒了」、「比例也太好了」、「逆天了這個腿長」、「非粉都被驚艷到了」，大讚他又高又帥！

陳偉霆2013年轉戰內地發展，圈粉無數。（IG圖片）

陳偉霆早前出演《太陽星辰》，大受歡迎。（《太陽星辰》劇照）