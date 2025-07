琳誼生日舉辦專輯演唱會　金曲歌王蕭煌奇任嘉賓送香菜蛋糕獻祝福

琳誼(Ring)全新創作專輯《名偵探琳誼 My Ring World》深獲樂迷喜愛,趁勢於週日夜在SUB LIVE舉辦《名偵探琳誼 My Ring World》新專輯演唱會,更邀來金曲歌王蕭煌奇擔任嘉賓,更獻上獨特的香菜蛋糕作為祝福,滿場小琳鐺們一同為琳誼慶生現場相當熱鬧!她坦言:「其實心情又緊張又期待,這張專輯的主題是「名偵探琳誼 My Ring World 」,很開心可以在生日的時候,跟大家一起度過、一起創造屬於我們的故事。」一連飆唱2小時與粉絲歡度美好夜晚。

琳誼趁勢於週日夜在SUB LIVE舉辦《名偵探琳誼 My Ring World》新專輯演唱會。(公關提供)

睽違了許久,終於在台北舉辦個人專場,琳誼相當有感觸:「睽違兩年半推出的全新創作專輯,對我來說,不管是曲風還是唱腔都有很大的突破,希望透過這次的演唱會,好好和大家見一面。」琳誼與金曲歌王蕭煌奇合唱新歌《帶你去逛街》洗腦又好聽,這次兩人首度同台合唱,琳誼宛如小粉絲:「真的非常感謝蕭煌奇老師給我這個機會,我覺得自己很幸運!煌奇老師不愧是金曲歌王,寫歌、唱歌都很厲害,一開口就是讓人起雞皮疙瘩的程度。我自己在旁邊其實超緊張,但也覺得很感動,能和老師一起站在台上,是一個很值得珍藏的回憶。」

睽違了許久琳誼終於在台北舉辦個人專場。(公關提供)

琳誼與金曲歌王蕭煌奇合唱新歌《帶你去逛街》洗腦又好聽。(公關提供)

兩人對話超逗趣,蕭煌奇對著《帶你去逛街》的製作人五月天阿信喊話,「我們下一次去大巨蛋唱給他聽,我們兩個去大巨蛋當他的特別來賓。」琳誼聽聞後直呼:「我不敢!」蕭煌奇拿出勇奪世壯運金牌的霸氣口吻:「你不敢是不是!你不敢我摔他!」琳誼被嚇到不知所措:「你先摔我好了。」蕭拒絕:「我不行,你是女生,你摔了會粉身碎骨!」無厘頭對話讓全場笑翻。阿信則在社群回覆:「蕭老師柔道冠軍耶,怕…」

兩人對話超逗趣,蕭煌奇對著《帶你去逛街》的製作人五月天阿信喊話。(公關提供)

演出當晚怕胖團主唱閃亮就隱身在台下聆聽,琳誼索性直接拱他上台合唱新歌《純愛戰士》作為彩蛋嘉賓,兩人邊飆唱邊跳起手勢舞,瞬間把氣氛拉倒最熱點,她表示:「非常感謝閃亮哥臨時答應登台合唱,也讓演唱會多了一個很溫暖又特別的回憶,下台後我要先請他喝一杯!」

琳誼索性直接拱他上台合唱新歌《純愛戰士》作為彩蛋嘉賓。(公關提供)

至於生日願望,琳誼許下:「長越大,好像生日願望越來越簡單了。我只希望大家都能平安健康,我自己也要健康,這樣才能去享受和實踐所有想做的事。犒賞自己的話,應該就是再努力寫歌,希望下一張專輯不要拖太久,就是我的獎勵了。」團員小魏魏嘉瑩與小V郁采真也特別到場友情力挺。

團員小魏魏嘉瑩與小V郁采真也特別到場友情力挺。。(公關提供)

演唱會充滿歡笑與淚水,琳誼告白粉絲:「這是我第二次辦生日演唱會,從以前暑假生日常常被同學遺忘,到現在有一群小琳鐺們陪我一起過,真的覺得很滿足也很幸福。而且這張新專輯終於順利誕生,真的要謝謝這段時間不離不棄支持我的歌迷,有你們的等待,我才能勇敢地繼續做音樂。」也相約粉絲:「謝謝你們來聽我唱歌,今天的回憶我會放進心裡很久很久,舞台結束了,但愛不會!」

演唱會充滿歡笑與淚水,琳誼告白粉絲。(公關提供)

演唱會尾聲,琳誼終於再也壓抑不住壓力情緒,當場在台上潰堤哭成淚人兒,粉絲不捨在台下打氣,她事後吐露心聲:「其實我知道長大以後走彎一點的路、藏一點自己,可能比較容易被喜歡,但我選了一條比較直接的路,可能我比較固執吧,但我還是想用最真誠的樣子走下去,然後分享給你們,謝謝你們一直都在,在生日隔天,可以唱新歌給你們聽,可以一起笑、一起哭,真的很幸福,昨晚是我最好的禮物。我們見面了,一切都值得了。