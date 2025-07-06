琳誼生日舉辦專輯演唱會　金曲歌王蕭煌奇任嘉賓送香菜蛋糕獻祝福

琳誼（Ring）全新創作專輯《名偵探琳誼 My Ring World》深獲樂迷喜愛，趁勢於週日夜在SUB LIVE舉辦《名偵探琳誼 My Ring World》新專輯演唱會，更邀來金曲歌王蕭煌奇擔任嘉賓，更獻上獨特的香菜蛋糕作為祝福，滿場小琳鐺們一同為琳誼慶生現場相當熱鬧！她坦言：「其實心情又緊張又期待，這張專輯的主題是「名偵探琳誼 My Ring World 」，很開心可以在生日的時候，跟大家一起度過、一起創造屬於我們的故事。」一連飆唱2小時與粉絲歡度美好夜晚。

琳誼趁勢於週日夜在SUB LIVE舉辦《名偵探琳誼 My Ring World》新專輯演唱會。(公關提供)

睽違了許久，終於在台北舉辦個人專場，琳誼相當有感觸：「睽違兩年半推出的全新創作專輯，對我來說，不管是曲風還是唱腔都有很大的突破，希望透過這次的演唱會，好好和大家見一面。」琳誼與金曲歌王蕭煌奇合唱新歌《帶你去逛街》洗腦又好聽，這次兩人首度同台合唱，琳誼宛如小粉絲：「真的非常感謝蕭煌奇老師給我這個機會，我覺得自己很幸運！煌奇老師不愧是金曲歌王，寫歌、唱歌都很厲害，一開口就是讓人起雞皮疙瘩的程度。我自己在旁邊其實超緊張，但也覺得很感動，能和老師一起站在台上，是一個很值得珍藏的回憶。」

睽違了許久琳誼終於在台北舉辦個人專場。(公關提供)

琳誼與金曲歌王蕭煌奇合唱新歌《帶你去逛街》洗腦又好聽。(公關提供)

兩人對話超逗趣，蕭煌奇對著《帶你去逛街》的製作人五月天阿信喊話，「我們下一次去大巨蛋唱給他聽，我們兩個去大巨蛋當他的特別來賓。」琳誼聽聞後直呼：「我不敢！」蕭煌奇拿出勇奪世壯運金牌的霸氣口吻：「你不敢是不是！你不敢我摔他！」琳誼被嚇到不知所措：「你先摔我好了。」蕭拒絕：「我不行，你是女生，你摔了會粉身碎骨！」無厘頭對話讓全場笑翻。阿信則在社群回覆：「蕭老師柔道冠軍耶，怕…」

兩人對話超逗趣，蕭煌奇對著《帶你去逛街》的製作人五月天阿信喊話。(公關提供)

演出當晚怕胖團主唱閃亮就隱身在台下聆聽，琳誼索性直接拱他上台合唱新歌《純愛戰士》作為彩蛋嘉賓，兩人邊飆唱邊跳起手勢舞，瞬間把氣氛拉倒最熱點，她表示：「非常感謝閃亮哥臨時答應登台合唱，也讓演唱會多了一個很溫暖又特別的回憶，下台後我要先請他喝一杯！」

琳誼索性直接拱他上台合唱新歌《純愛戰士》作為彩蛋嘉賓。(公關提供)

至於生日願望，琳誼許下：「長越大，好像生日願望越來越簡單了。我只希望大家都能平安健康，我自己也要健康，這樣才能去享受和實踐所有想做的事。犒賞自己的話，應該就是再努力寫歌，希望下一張專輯不要拖太久，就是我的獎勵了。」團員小魏魏嘉瑩與小V郁采真也特別到場友情力挺。

團員小魏魏嘉瑩與小V郁采真也特別到場友情力挺。。(公關提供)

演唱會充滿歡笑與淚水，琳誼告白粉絲：「這是我第二次辦生日演唱會，從以前暑假生日常常被同學遺忘，到現在有一群小琳鐺們陪我一起過，真的覺得很滿足也很幸福。而且這張新專輯終於順利誕生，真的要謝謝這段時間不離不棄支持我的歌迷，有你們的等待，我才能勇敢地繼續做音樂。」也相約粉絲：「謝謝你們來聽我唱歌，今天的回憶我會放進心裡很久很久，舞台結束了，但愛不會！」

演唱會充滿歡笑與淚水，琳誼告白粉絲。(公關提供)

演唱會尾聲，琳誼終於再也壓抑不住壓力情緒，當場在台上潰堤哭成淚人兒，粉絲不捨在台下打氣，她事後吐露心聲：「其實我知道長大以後走彎一點的路、藏一點自己，可能比較容易被喜歡，但我選了一條比較直接的路，可能我比較固執吧，但我還是想用最真誠的樣子走下去，然後分享給你們，謝謝你們一直都在，在生日隔天，可以唱新歌給你們聽，可以一起笑、一起哭，真的很幸福，昨晚是我最好的禮物。我們見面了，一切都值得了。