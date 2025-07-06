張衛健曾約粉絲應采兒美國見面？　譚輝智留學靠許志安歌解思鄉情

由周國豐、支嚳儀、黃劍文、顏米羔擔任主持的《今晚有歌廳》，今晚（6日）首集打頭陣嘉賓為同樣是歌唱比賽(《新秀歌唱大賽》)出身的 BIG FOUR 四子—張衛健（Dicky）、許志安、梁漢文及蘇永康。

首集打頭陣嘉賓為同樣是歌唱比賽(《新秀歌唱大賽》)出身的 BIG FOUR 四子—張衛健（Dicky）、許志安、梁漢文及蘇永康。

黃劍文、顏米羔、支嚳儀獻唱經典歌。

好難度動作。

BIG FOUR參加《新秀》片段：

+ 1

周國豐。

許志安攬住鐵粉譚輝智甜蜜合唱

為配合本集嘉賓，三位主持則會輪流獻唱/合唱與四子相關的經典金曲，分別是《Stand by Me》、《男人不該讓女人流淚》、《七友》及《你愛我像誰》；當中較特別的，是本集還有許志安隱藏鐵粉譚輝智以表演嘉賓身份現身，獻唱安仔的《愛你》及《向全世界說愛你》；輝智獻唱期間，安仔一度衝出去攬著這位「小粉絲」合唱，而「追星成功」的輝智則一臉冧樣，畫面「甜蜜」。周國豐在節目中玩踢爆指輝智比許志安本尊更熟悉許志安的歌曲，安仔更一度被輝智的「許志安冷門歌曲資料庫」擊倒，十分搞笑。

談到為何如此喜歡安仔，輝智說:「我細細個喺英國讀書，12 歲就過去，成個讀書生涯都係聽住佢（安仔）嘅歌。」輝智透露當時只要一有思鄉情緒，便會喪 loop 安仔的歌：「好想返香港時，聽佢嘅歌會舒服啲囉個人，依家有時聽番佢啲歌，都會記番起嗰時嘅感覺。」

譚輝智原來係許志安超級鐵粉。

輝智挨住安仔甜蜜合唱《愛你》。

輝智挨住安仔甜蜜合唱《愛你》。

張衛健喪窒蘇永康勁爆笑

在《中年》系列中出名牙尖齒嘴利的周國豐，在節目中繼續保持個人特色，為節目做足功課的他，事前用心翻煲四子參加《新秀》時的片段，並不斷提出尖銳問題為難四子，當中針對蘇永康的「你嗰時冇戴眼鏡喎」，及針對安仔的「你唱唱吓歌（慢歌《霧之戀》)突然跳舞係咩事呢？」，成功將現場氣氛炒熱，蘇永康更因而揭出當年因為梅艷芳（梅姐）一句話化身「戴眼鏡」Icon：「係梅姐我先戴眼鏡嘅，你知我嗰時成日跟梅姐出去玩嘅，佢好多眼鏡架嘛，嗰時我有個 Puppy love 女友，咁我戴咗佢副眼鏡去，跟住梅姐就話:『你戴眼鏡好似好樣啲』。」搞笑的是，當蘇永康一本正經想當年時，張衛健忽然佻皮插嘴:「叫你戴頭盔你又唔戴?!」蘇永康聽畢即忍不住拍打 Dicky「洩憤」，盡顯 BIG FOUR 鬥嘴日常。

另外，四子還分享了與粉絲的特別/難忘故事，當中張衛健驚揭當年有位忠實女歌迷，二人一度相約在美國見面，感情要好；事隔多年後，張衛健透過陳小春發現當年該名女粉絲竟是其太太應采兒，相當驚爆！

蘇永康自揭因為梅艷芳當年的一句說話,開始戴眼鏡日常。

BIG FOUR 鬥嘴鬥氣日常,留意番,節目入面張衛健唔止窒過蘇永康一次。

BIG FOUR 鬥嘴鬥氣日常。