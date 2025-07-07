《Hands Up》隱藏女神扮虎賣萌高抄視覺勁胸猛　網民：身材又好咗

TVB兒童節目《Hands Up》可以說是《東張西望》外，另一盛讚女神的節目，因此節目除了受小朋友喜愛外，女主持的高顏值亦吸引不少網民眼球。而繼倪嘉敏、陳若思及潘靜文後，還有位隱藏版清純女神，她就是27歲的「蚌蚌公主」的曹銦玲（Natalie）。

曹銦玲在《Hands Up》裏面扮演「蚌蚌公主」。（IG@cholingggb）

曹銦玲樣子甜美，私下勁GFable！（IG@cholingggb）

曹銦玲26歲生日時影了一輯性感相，原來是禾稈冚珍珠。（IG@cholingggb）

曹銦玲一向走可愛、清純路線，但最近，她似乎也知道「流量密碼」的重要性，不時在社交平台輕露性感。（IG@cholingggb）

曹銦玲眼大大，樣子甜美，尤其笑容最煞食，獲網民讚勁「Gfable」，還指她與前電波少女梁雪湄有幾分相似。然而，一向走可愛清純路線的她，最近似乎也開始知道「流量密碼」的重要性，不時在社交平台輕露性感，個子的骰的她，原來是禾稈冚珍珠。

曹銦玲近日在社交平台分享一段扮老虎的可愛片段。（IG@cholingggb）

賣萌意外性感。（IG@cholingggb）

夾出事業線。（IG@cholingggb）

近日，曹銦玲賣萌竟意外派福利，她在社交平台分享一段扮老虎的可愛片段，但不少網民卻錯晒焦點，目光不自主被她身材所吸引住，皆因片段中，曹銦玲穿上黑色西裝外套，內裡配搭白色低胸上衣，在高抄視覺下，美乳盡現眼前，加上雙手輕輕一夾，惹人遐想。有網民搞笑留言：「玲玲姐姐想嚇 hands up 啲小朋友？」，也有網民大讚：「身材又好左（咗）。」

這個角度好邪惡。（IG@cholingggb）

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（網民留言。IG@cholingggb）

曹銦玲畢業於TVB第31屆藝員訓練班學員，該屆由馬浚偉擔任校長。她曾在香港電台節目《獅子山下好音樂》，談到為何會報考藝員訓練班？曹銦玲表示因為從小到大都很喜歡表演，而最大的原因是，她小時候已很喜歡看電視，當時就希望能成為劇中的角色，所以當幕前演員是她的夢想，「在中學時期，我開始接觸話劇，又會去試鏡和拍攝微電影去追尋夢想。後來於2021年，幸運有機會去報考演員訓練班，亦很幸運地成功考入，又順利畢業，現在成為了一名藝人。」

曹銦玲曾亮相香港電台節目《獅子山下好音樂》。（網上截圖）

曹銦玲曾表示除了演戲之外，唱歌是她另一個夢想。（網上截圖）

節目中獻唱薛凱琪的《最後最後》。（網上截圖）

除了主持外兒童節目《Hands Up》主持外，曹銦玲近年亦開始參與不少劇集的演出，包括：《愛•回家之開心速遞》、《你好，我的大夫》、《靈戲逼人》、《黑色月光》及《法證先鋒VI倖存者的救贖》等；除了在《黑色月光》有機會與視后楊茜堯同台合作外，她在《反黑英雄》做姚子羚背面替身，也獲網民大讚高顏值。曹銦玲亦曾表示除了演戲之外，唱歌是她另一個夢想。

曹銦玲曾演出處境劇《愛·回家之開心速遞》。（網上截圖）

曹銦玲之前在《反黑英雄》做姚子羚背面替身。（劇集截圖）

獲網民大讚高顏值。（劇集截圖）

去年，曹銦玲曾遭遇變態男網民的性騷擾，而且還不只一次，令她忍無可忍，決定公開對方的變態行為，提防大家要小心。曹銦玲指第一次的時候，因為見對方平時都會cap低她電視演出的作品，所以在毫無防避之下打開看看，「但估唔到佢send張佢嘅JJ俾我，我嚇到即刻叫咗出嚟。」

曹銦玲近日公開被性騷然，而且仲不只一次，令她忍無可忍，公開對方身分警惕大家要小心。（IG@cholingggb）

曹銦玲稱第一次的時候只是在社交平台封鎖該變態男網民，沒想到之後同一個月內，對方又再次傳不雅相騷然她，「我朋友就幫我睇下佢係咪send裸照，果然又係！！！！今次我唔會放過佢！我知呢個人成日都會不停TAG大家嘅電視作品，所以我更加要警惕大家！大家要小心呢個人send嘅所有嘢！！！」事後，曹銦玲在回覆《香港01》時表示，公開截圖後對方已沒有再騷擾她，相信對方都已經知驚。

（IG@cholingggb）

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