AGA專訪｜罕談與的士邦戀情　初見面即嗌交：佢打開咗我好多框框

隨著前年的紅館演唱會圓滿落幕，AGA（江海迦）除了巡唱外，又再次「深潛」，埋首創作自己的首張概念大碟。月前AGA證實與合作12年的環球唱片已完約，暫未透露下一步動向，只表示會小休一會，令外界揣測她會否告別樂壇，或專心籌備婚事做人妻。以往對感情事作風低調的AGA，在今次訪問中鬆口暢談她與未婚夫「的士邦」的戀愛故事，兩人竟然首次見面已吵架，究竟後來又是如何墮入愛河？從拍拖至訂婚，AGA又是因為哪一件事認定對方作終身伴侶？

服裝：Lane Crawford

品牌：WE11DONE

化妝 : Evelyn Ho

髮型 : Jackal Wong @artify.lab

場地：The AIR (The ONE)



AGA接受《01娛樂》專訪。（梁碧玲攝）

首度推出概念大碟 一棟大樓三個故事

訪問進行當日，並未爆出AGA跟環球完約的消息，意味著她仍是外界形容的「環球一姐」，而她更做了一件這個年代樂壇已不多人做的事——出概念大碟，相信這也是她在樂壇的心血暫別作，「其實自己頭嗰10年嘅career（事業），好多時都會去寫自己嘅觀點或者一啲love story，一路以來自己靈感都來自於電影，未做唱作歌手之前其實好想做電影配樂，所以今次做概念大碟好似還咗自己少少夢想，第一次去寫一個story，用唔同嘅歌穿插呢個story，大家去聽呢隻碟嘅時候好似聽緊一個full story，一路跟住個劇情。」歷時一年多的創作《Writer’s Block》，描寫的是一棟大廈裡三個不同住戶的故事，AGA兩年前已經很想寫一個常去便利店流連之女生的故事，而這個女生正正住在404室裡，象徵「404 not found.」如電腦的「找不到檔案般」，這個女孩被困在過去，裹足不前。

AGA今次MV於台南取景，她說404室的故事講到女主角被困在過去，於是想在有歷史建築、具年代感的地點拍攝，最終選址台南。（資料圖片）

AGA覺得自己集《Writer's Block》大樓裡面三個角色之大成，除了404室外，203的住戶見到人開心自己就開心，卻容易迷失；520室則是攝影師，愛獨自一人、抽離地用自己的角度看世界，AGA認為跟自己都頗為相似。筆者想像AGA就在自己的小臥室裡竅看著其他人的生活，同時是大廈的一份子，那到底她的家又會長怎麼樣呢？AGA認為這棟大廈類似一棟唐樓，有歲月痕跡，抹開一層層的塵埃，會見到裡面埋藏著很多日積月累的情緒，「有時我覺得喺香港生活，大家會將自己嘅感受擺到去最後，因為節奏好快，但係好多時候呢啲一浸浸嘅塵埃，就好似一個你未解決嘅一啲小問題，一路積住喺個心裡面，呢三個角色就係講佢哋面對緊呢啲嘅問題，所以我覺得每個人心目中嘅Comfort Zone都唔同。」而AGA自己的Comfort Zone，她認為不論海邊、舊樓、何處都也好，只要能給她快樂、舒服感就已是了。

AGA即將推出她的首張概念大碟《Writer's block》，她過往想做電影配樂，今次以一張專輯從頭至尾呈現一個完整故事，也算完成了一個小心願。（梁碧玲攝）

AGA說自己不開心很少找朋友傾訴，她說：「成日會覺得喺香港生活大家都會好stressful，好大壓力，咁再去搵人講嘅時候，好似放負咁樣。但係有陣時調返轉個角度，好似大家你講嘅時候我又可以講，從來都唔需要一個人好堅強地孭晒所有嘢。」（梁碧玲攝）

親解選港姐之謎 原來為陪伴摯愛二家姐

AGA的理想家居十分簡約，她喜歡大自然，所以家最好可以遠離煩囂，而最重要最重要的，是要有咖啡，因為她是不能與咖啡分離的人。一直以來，感覺AGA都是斯文、溫柔、文靜、低調的，甚至她說過自己個性不太適應做藝人，但月前竟有報道指AGA當年選過港姐，似乎不太符合她的作風，她終於為此事解畫，原來是為了她摯愛的二家姐，「我記得我嗰時好細個，我讀緊音樂，有一日收到我媽媽打電話畀我，就話叫我做呢件事，我就話點解有個咁樣嘅電話打畀我話入圍，因為係我家姐，佢好驚，佢好想我陪佢去，我最後就陪咗佢去，但係就變咗係我同我姐姐一個好好嘅回憶。」她說家姐都有入圍，但不記得最後如何，AGA笑言自己心裡面只希望不要選中自己，反而向大會推銷家姐：「我家姐好好㗎！」問到有沒有想過透過這條路入行做歌手，AGA耍手擰頭：「No no no no no！」

AGA說自己沒事做就會去海邊走走，她很喜愛戶外及大自然活動，在石屎森林中也嘗試找出令自己快樂的生活方式。（梁碧玲攝）

AGA在2010年原來曾選港姐，她透露是為了陪二家姐才參加，但也是二人一個很好的回憶。（TVB）

AGA與二家姐感情好得像雙胞胎，儘管對方10年前因病離世，不過AGA仍記著家姐對自己的支持，一直在音樂路上堅持。（Instagram：ginadoll）

從寫歌無人要到踏上紅館 尚有無盡目標

雖然沒選到港姐，但AGA卻從別的途徑入了行，然而這條路卻不是一帆風順，頭三年她寫的歌都無人問津，當時她應該沒想到將來可以擁有屬於自己的紅館演唱會。演唱會當晚，筆者坐在觀眾席上，最印象深刻的是完場時大螢幕上寫著「All songs are composed by AGA.」（所有歌曲全由AGA作曲）香港的唱作人不少，但能夠開一個全是自己作曲主唱的作品展，大概沒幾位，AGA最感謝的，首先是剛才提到的二家姐，雖然對方已於10年前因病離世，但一直是AGA追夢的動力，她說：「其實佢一路都畀好大好大力嘅支持我，我覺得第一次開到紅館，雖然佢過咗身，但係佢比我嘅Amount of support，係比起任何人都相信我，所以我做到紅館嘅時候，反而係覺得，終於做到呢件事，好似都實踐咗對佢嘅一個承諾。」

AGA的上個紅館演唱會上，完場時大螢幕上寫著「All songs are composed by AGA.」香港的唱作人不少，但能夠開一個全是自己作曲主唱的作品展，大概沒幾位。（Instagram：agaseen）

而另一位便是監製舒文，即使她作的歌賣不出，但舒文仍鞭策AGA要不停寫，與她同行，令她在低谷都沒有放棄，「就算賣唔到都好，你都要一路keep住寫，嗰幾年嘅訓練我覺得對於我嚟講，而家as一個singer songwriter係非常之重要，因為我覺得寫歌唔係靠靈感，靈感，有嘅時候就好啦，冇嘅時候其實就係好睇你嗰陣時嘅skills係點樣將呢啲故事、feelings去寫成歌。」有人關心AGA會否退出樂壇，或是疊埋心水做人妻，雖然訪問在公佈完約前做，不過從她的答案就可知一二，「其實就算寫到上紅館，我覺得每一首歌對於我嚟講都好似一個樓梯級咁，上到去紅館嘅時候，寫晒呢一個show裡面嘅rundown，下一個show我係可以帶到啲乜嘢畀觀眾？所以其實對於我嚟講，最重要反而係，一路keep住去畀一啲新嘅嘢我嘅觀眾。（你條樓梯係咪仲有好多級？）I think so, yea. 起碼我自己坐低仲寫到。」

在入行前冇人要自己創作的歌曲時，AGA的恩師舒文一直鞭策她不准放棄，要持續地寫，她認為是很好的訓練。（Instagram：privatezoo）

談AI崛起 不認為能取代作曲人

隨著AI崛起，有人將創作都交由AI代勞，甚至曾創作《K歌之王》、《暗湧》、《終身美麗》、《相愛很難》的殿堂級作曲人陳輝陽都曾說過「用現在AI質素作曲，我發現竟然還比現在市面上聽到的垃圾歌水準還高。」、「現在的市場已經不需要我， 莫說是流行樂壇，整個香港環境已經翻天覆地做了重大的改變，市場不需要優秀的流行作品，市場需要的是"快，平(最好係唔使錢)，和年輕”。」聽起來似乎十分消極，那麼靠自己一手一腳去作曲的AGA又怎麼想呢？她直言：「我唔覺得有任何嘢係可以取代另外一樣嘢，我覺得AI嘅存在係多咗一個way，有時你從AI裡面都可以reflect到自己嘅作品或者人生，反而我覺得係你get到inspiration嘅一樣嘢。」AGA說自己從沒社交媒體的年代走到有社交媒體的年代，有人甚至將這些科技當成職業、謀生工具，最主要看你如何運用；而AI的成長，肯定不會和一個人的成長一樣。

AGA認為AI並不能取代作曲人，她說：「AI嘅development，同你嘅成長，係一定唔會同你一樣。」（梁碧玲攝）

AGA坦言自己從小受很多前輩影響和感動，講到最深刻的一位，她說是林憶蓮：「佢係一個非常之好嘅表演者，佢亦都係音樂上面有好多元化，同埋我覺得佢係喺香港嘅R&B嘅呢一個範疇裏面，其實佢係真係俾咗好多creative出嚟，亦都係俾咗一個好似一個年代嘅R&B歌手廣東話，亦都係好有佢自己風格。」（梁碧玲攝）

很多創作人都經歷過「為賦新詞強說愁」的階段，人太安逸、太幸福，情感便不敏銳了，反而寫不出什麼作品來，AGA完成了紅館、完成了概念大碟，感情生活又美滿，會否已到達這個瓶頸呢？她反而認為當刻的自己角色比以前多了，責任亦多了，每次完成一個目標，又會有更新的、更遠大的目標，所以她根本從不覺得舒適，「我嘅人生裡面，冇乜一個可以躺平嘅時間，呢一個可能亦都係我知道自己冇辦法停落嚟嘅原因，亦都係我喜愛創作嘅原因，因為每一次嘅challenge就係，你好似跑馬拉松咁樣，每一次都好辛苦好辛苦，但係當完成咗一件事嘅時候，就會有一個無可取代嘅感動出嚟，所以我覺得而家絕對冇覺得好舒適嘅時間。」

講到AGA好像每完成一個工作就會消失一段時間，她說因為自己要專注寫歌，就會少聽其他歌或少用社交平台，「因為我覺得我自己係一個比較sensitive嘅人，可能好多情感上會放大咗，所以social media對於我嚟講係好confusing。」（梁碧玲攝）

與未婚夫的士邦 首次重遇已吵架

說到感情生活，過往感情生活非常低調的AGA，2023年被驚爆跟有「的士邦」之稱的鄭子邦秘婚，她於是承認二人已訂婚。相信很多人都覺得，AGA跟的士邦似乎「大纜都扯唔埋」，AGA透露跟對方已相識近二十年，只是一直沒什麼交情、聯絡，後來機緣巧合下相遇，但竟然第一次見面就鬧交！她笑說：「我好記得佢同我講，你冇聽過呢個musician咩？因為我自己成長路上，可能除咗廣東歌之外，比較聽多日文歌同埋英文歌，但係可能美國黑人嘅音樂比較多，因為我好鍾意R&B，好鍾意Jazz，但係佢聽嘅嘢就可能係比較英國搖滾，係我比較少接觸嘅範疇，我好記得佢同我講一句『吓？你冇聽過呢一個歌手？點解你聽歌咁少㗎？』我話『邊個嚟㗎？』咁我哋就start up咗個conversation，第一次見就係咁樣。」

AGA在2023年宣布跟「的士邦」訂婚，但她笑言二人的開始，竟然源自於一次吵架。（資料圖片）

至於何於鬧交鬧出戀火，AGA認為正是大家性格不一樣，一凹一凸，反而會將她的世界拓闊了，「可能以前我會比較覺得，係咪好多嘢唔講得呢，好多嘢唔做得呢？或者係啱唔啱呢？比較cautious，我會比較冇咁直接㗎講嘢，佢係一個非常之直接嘅人，但係我最後就會發現，其實佢令到我對於好多嘢嘅框框打開咗。」AGA又大讚未婚夫總是一直支持她做喜愛的事，不會跟她說「好辛苦呀，你休息吓啦。」之類的話，只是在她身邊扶著她、推她向目標前進，「我覺得呢一樣嘢對於我嚟講係好重要，因為我覺得一個好嘅關係裡面，係應該大家推大家成為最好嘅自己。（唔會好大壓力咩？）每個人都有壓力嘅，當你唔去做一個目標嘅時候，嗰個壓力反而係，我會唔會後悔？或者我喺度做緊咩？咁我覺得不如辛苦啲，但係你會Create到一啲嘢，有成就感，或者係你會Proud of嘅呢樣嘢。」

AGA認為未婚夫不但令她對很多事情的框框都打開了，也一直支持和推動她做喜愛的事，「我做歌手，或者我做一個創作人，基本上唔會成日都好多時間陪佢，但係佢永遠都會抽好多時間陪我。」（資料圖片）

因一事認定未婚夫 讚對方可靠顧家

坦白說，以往從報章中看到的士邦的形象，是比較花弗的，傳媒甚至幫他取了各式各樣的花名，但AGA既然選擇跟他交往，甚至情定終生，她一定是看到了男方的優點，AGA表示自己認識的他，是個重朋友、會關心世上很多人和事的人，「佢會突然間會去一啲小學，就係幫助一啲有問題嘅年青人去解答佢哋內心嘅一啲問題，或者佢又會突然間去尼泊爾，同一啲人去住幾日，一路幫佢哋起學校，呢啲係我睇到覺得佢心地好好嘅一個人，同埋我覺得佢亦都係好唔自私嘅一個人。我覺得每一個人都會有佢哋嘅經歷，但係我覺得當大家可以行落去或者相識嘅時候，就係因為我覺得，我認識佢嘅時候，係一個最好嘅version嘅佢。」問到未婚夫有沒有用什麼方法給她安全感，AGA坦言：「安全感我自己都有嘅，其實我覺得安全感反而係，佢基本上好多時候我開親演唱會，做親一啲Show，佢都會嚟support我。」

AGA認為未婚夫重情重義，而且對世上的人和事都很關心，對於男方以往在報章上的花弗形象，她說：「每一個人都會有佢哋嘅經歷，但係我覺得當大家可以行落去或者相識嘅時候，就係因為我覺得，我認識佢嘅時候，係一個最好嘅version嘅佢。」（梁碧玲攝）

拍拖與結婚是兩回事，婚姻是一輩子，不是單靠愛情就能撐下去，還有很多的扶持、忍讓、包容，究竟去到哪一個位，AGA覺得自己願意把下半生都交給這個人呢？她說：「That’s a good question! 我好錫我屋企人，我屋企人對於我嚟講係一個好大嘅動力，尤其是我爸爸媽媽，佢對我爸爸媽媽好好，非常好！同埋我覺得可能我做歌手，或者我做一個創作人，基本上唔會成日都好多時間陪佢，但係佢永遠都會抽好多時間陪我，我覺得呢樣嘢係最寶貴嘅，因為我覺得一段感情付出時間係最珍貴。」AGA猶記得有一次母親要做手術，但自己卻要去外地演出，她心急如焚，但未婚夫全程陪住AGA的媽媽，又一邊向AGA匯報情況，讓她安心工作，「佢又會扶佢，做完手術一路去Recover，帶佢去唔同物理治療，所以我覺得佢係一個……當佢知我好擔心、好關心我媽媽嘅時候，he was there。」AGA曾講過要完成工作才有婚期，現時出了碟、合約也完了，會不會正是一個好時機去籌備婚事呢？她賣關子說：「做完呢個訪問我諗吓！」

至於為何認為「的士邦」能成為終身伴侶，AGA讚男方非常疼錫自己家人，在她要去外地工作時，他更陪AGA的母親做手術，全程匯報住最新情況，好讓她安心。（梁碧玲攝）