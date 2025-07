AGA專訪｜罕談與的士邦戀情　初見面即嗌交：佢打開咗我好多框框

隨著前年的紅館演唱會圓滿落幕,AGA(江海迦)除了巡唱外,又再次「深潛」,埋首創作自己的首張概念大碟。月前AGA證實與合作12年的環球唱片已完約,暫未透露下一步動向,只表示會小休一會,令外界揣測她會否告別樂壇,或專心籌備婚事做人妻。以往對感情事作風低調的AGA,在今次訪問中鬆口暢談她與未婚夫「的士邦」的戀愛故事,兩人竟然首次見面已吵架,究竟後來又是如何墮入愛河?從拍拖至訂婚,AGA又是因為哪一件事認定對方作終身伴侶?

服裝:Lane Crawford

品牌:WE11DONE

化妝 : Evelyn Ho

髮型 : Jackal Wong @artify.lab

場地:The AIR (The ONE)



AGA接受《01娛樂》專訪。(梁碧玲攝)

首度推出概念大碟 一棟大樓三個故事

訪問進行當日,並未爆出AGA跟環球完約的消息,意味著她仍是外界形容的「環球一姐」,而她更做了一件這個年代樂壇已不多人做的事——出概念大碟,相信這也是她在樂壇的心血暫別作,「其實自己頭嗰10年嘅career(事業),好多時都會去寫自己嘅觀點或者一啲love story,一路以來自己靈感都來自於電影,未做唱作歌手之前其實好想做電影配樂,所以今次做概念大碟好似還咗自己少少夢想,第一次去寫一個story,用唔同嘅歌穿插呢個story,大家去聽呢隻碟嘅時候好似聽緊一個full story,一路跟住個劇情。」歷時一年多的創作《Writer’s Block》,描寫的是一棟大廈裡三個不同住戶的故事,AGA兩年前已經很想寫一個常去便利店流連之女生的故事,而這個女生正正住在404室裡,象徵「404 not found.」如電腦的「找不到檔案般」,這個女孩被困在過去,裹足不前。

AGA今次MV於台南取景,她說404室的故事講到女主角被困在過去,於是想在有歷史建築、具年代感的地點拍攝,最終選址台南。(資料圖片)

AGA覺得自己集《Writer's Block》大樓裡面三個角色之大成,除了404室外,203的住戶見到人開心自己就開心,卻容易迷失;520室則是攝影師,愛獨自一人、抽離地用自己的角度看世界,AGA認為跟自己都頗為相似。筆者想像AGA就在自己的小臥室裡竅看著其他人的生活,同時是大廈的一份子,那到底她的家又會長怎麼樣呢?AGA認為這棟大廈類似一棟唐樓,有歲月痕跡,抹開一層層的塵埃,會見到裡面埋藏著很多日積月累的情緒,「有時我覺得喺香港生活,大家會將自己嘅感受擺到去最後,因為節奏好快,但係好多時候呢啲一浸浸嘅塵埃,就好似一個你未解決嘅一啲小問題,一路積住喺個心裡面,呢三個角色就係講佢哋面對緊呢啲嘅問題,所以我覺得每個人心目中嘅Comfort Zone都唔同。」而AGA自己的Comfort Zone,她認為不論海邊、舊樓、何處都也好,只要能給她快樂、舒服感就已是了。

AGA即將推出她的首張概念大碟《Writer's block》,她過往想做電影配樂,今次以一張專輯從頭至尾呈現一個完整故事,也算完成了一個小心願。(梁碧玲攝)

AGA說自己不開心很少找朋友傾訴,她說:「成日會覺得喺香港生活大家都會好stressful,好大壓力,咁再去搵人講嘅時候,好似放負咁樣。但係有陣時調返轉個角度,好似大家你講嘅時候我又可以講,從來都唔需要一個人好堅強地孭晒所有嘢。」(梁碧玲攝)

親解選港姐之謎 原來為陪伴摯愛二家姐

AGA的理想家居十分簡約,她喜歡大自然,所以家最好可以遠離煩囂,而最重要最重要的,是要有咖啡,因為她是不能與咖啡分離的人。一直以來,感覺AGA都是斯文、溫柔、文靜、低調的,甚至她說過自己個性不太適應做藝人,但月前竟有報道指AGA當年選過港姐,似乎不太符合她的作風,她終於為此事解畫,原來是為了她摯愛的二家姐,「我記得我嗰時好細個,我讀緊音樂,有一日收到我媽媽打電話畀我,就話叫我做呢件事,我就話點解有個咁樣嘅電話打畀我話入圍,因為係我家姐,佢好驚,佢好想我陪佢去,我最後就陪咗佢去,但係就變咗係我同我姐姐一個好好嘅回憶。」她說家姐都有入圍,但不記得最後如何,AGA笑言自己心裡面只希望不要選中自己,反而向大會推銷家姐:「我家姐好好㗎!」問到有沒有想過透過這條路入行做歌手,AGA耍手擰頭:「No no no no no!」

AGA說自己沒事做就會去海邊走走,她很喜愛戶外及大自然活動,在石屎森林中也嘗試找出令自己快樂的生活方式。(梁碧玲攝)

AGA在2010年原來曾選港姐,她透露是為了陪二家姐才參加,但也是二人一個很好的回憶。(TVB)

AGA與二家姐感情好得像雙胞胎,儘管對方10年前因病離世,不過AGA仍記著家姐對自己的支持,一直在音樂路上堅持。(Instagram:ginadoll)

從寫歌無人要到踏上紅館 尚有無盡目標

雖然沒選到港姐,但AGA卻從別的途徑入了行,然而這條路卻不是一帆風順,頭三年她寫的歌都無人問津,當時她應該沒想到將來可以擁有屬於自己的紅館演唱會。演唱會當晚,筆者坐在觀眾席上,最印象深刻的是完場時大螢幕上寫著「All songs are composed by AGA.」(所有歌曲全由AGA作曲)香港的唱作人不少,但能夠開一個全是自己作曲主唱的作品展,大概沒幾位,AGA最感謝的,首先是剛才提到的二家姐,雖然對方已於10年前因病離世,但一直是AGA追夢的動力,她說:「其實佢一路都畀好大好大力嘅支持我,我覺得第一次開到紅館,雖然佢過咗身,但係佢比我嘅Amount of support,係比起任何人都相信我,所以我做到紅館嘅時候,反而係覺得,終於做到呢件事,好似都實踐咗對佢嘅一個承諾。」

AGA的上個紅館演唱會上,完場時大螢幕上寫著「All songs are composed by AGA.」香港的唱作人不少,但能夠開一個全是自己作曲主唱的作品展,大概沒幾位。(Instagram:agaseen)

而另一位便是監製舒文,即使她作的歌賣不出,但舒文仍鞭策AGA要不停寫,與她同行,令她在低谷都沒有放棄,「就算賣唔到都好,你都要一路keep住寫,嗰幾年嘅訓練我覺得對於我嚟講,而家as一個singer songwriter係非常之重要,因為我覺得寫歌唔係靠靈感,靈感,有嘅時候就好啦,冇嘅時候其實就係好睇你嗰陣時嘅skills係點樣將呢啲故事、feelings去寫成歌。」有人關心AGA會否退出樂壇,或是疊埋心水做人妻,雖然訪問在公佈完約前做,不過從她的答案就可知一二,「其實就算寫到上紅館,我覺得每一首歌對於我嚟講都好似一個樓梯級咁,上到去紅館嘅時候,寫晒呢一個show裡面嘅rundown,下一個show我係可以帶到啲乜嘢畀觀眾?所以其實對於我嚟講,最重要反而係,一路keep住去畀一啲新嘅嘢我嘅觀眾。(你條樓梯係咪仲有好多級?)I think so, yea. 起碼我自己坐低仲寫到。」

在入行前冇人要自己創作的歌曲時,AGA的恩師舒文一直鞭策她不准放棄,要持續地寫,她認為是很好的訓練。(Instagram:privatezoo)

談AI崛起 不認為能取代作曲人

隨著AI崛起,有人將創作都交由AI代勞,甚至曾創作《K歌之王》、《暗湧》、《終身美麗》、《相愛很難》的殿堂級作曲人陳輝陽都曾說過「用現在AI質素作曲,我發現竟然還比現在市面上聽到的垃圾歌水準還高。」、「現在的市場已經不需要我, 莫說是流行樂壇,整個香港環境已經翻天覆地做了重大的改變,市場不需要優秀的流行作品,市場需要的是"快,平(最好係唔使錢),和年輕”。」聽起來似乎十分消極,那麼靠自己一手一腳去作曲的AGA又怎麼想呢?她直言:「我唔覺得有任何嘢係可以取代另外一樣嘢,我覺得AI嘅存在係多咗一個way,有時你從AI裡面都可以reflect到自己嘅作品或者人生,反而我覺得係你get到inspiration嘅一樣嘢。」AGA說自己從沒社交媒體的年代走到有社交媒體的年代,有人甚至將這些科技當成職業、謀生工具,最主要看你如何運用;而AI的成長,肯定不會和一個人的成長一樣。

AGA認為AI並不能取代作曲人,她說:「AI嘅development,同你嘅成長,係一定唔會同你一樣。」(梁碧玲攝)

AGA坦言自己從小受很多前輩影響和感動,講到最深刻的一位,她說是林憶蓮:「佢係一個非常之好嘅表演者,佢亦都係音樂上面有好多元化,同埋我覺得佢係喺香港嘅R&B嘅呢一個範疇裏面,其實佢係真係俾咗好多creative出嚟,亦都係俾咗一個好似一個年代嘅R&B歌手廣東話,亦都係好有佢自己風格。」(梁碧玲攝)

很多創作人都經歷過「為賦新詞強說愁」的階段,人太安逸、太幸福,情感便不敏銳了,反而寫不出什麼作品來,AGA完成了紅館、完成了概念大碟,感情生活又美滿,會否已到達這個瓶頸呢?她反而認為當刻的自己角色比以前多了,責任亦多了,每次完成一個目標,又會有更新的、更遠大的目標,所以她根本從不覺得舒適,「我嘅人生裡面,冇乜一個可以躺平嘅時間,呢一個可能亦都係我知道自己冇辦法停落嚟嘅原因,亦都係我喜愛創作嘅原因,因為每一次嘅challenge就係,你好似跑馬拉松咁樣,每一次都好辛苦好辛苦,但係當完成咗一件事嘅時候,就會有一個無可取代嘅感動出嚟,所以我覺得而家絕對冇覺得好舒適嘅時間。」

講到AGA好像每完成一個工作就會消失一段時間,她說因為自己要專注寫歌,就會少聽其他歌或少用社交平台,「因為我覺得我自己係一個比較sensitive嘅人,可能好多情感上會放大咗,所以social media對於我嚟講係好confusing。」(梁碧玲攝)

與未婚夫的士邦 首次重遇已吵架

說到感情生活,過往感情生活非常低調的AGA,2023年被驚爆跟有「的士邦」之稱的鄭子邦秘婚,她於是承認二人已訂婚。相信很多人都覺得,AGA跟的士邦似乎「大纜都扯唔埋」,AGA透露跟對方已相識近二十年,只是一直沒什麼交情、聯絡,後來機緣巧合下相遇,但竟然第一次見面就鬧交!她笑說:「我好記得佢同我講,你冇聽過呢個musician咩?因為我自己成長路上,可能除咗廣東歌之外,比較聽多日文歌同埋英文歌,但係可能美國黑人嘅音樂比較多,因為我好鍾意R&B,好鍾意Jazz,但係佢聽嘅嘢就可能係比較英國搖滾,係我比較少接觸嘅範疇,我好記得佢同我講一句『吓?你冇聽過呢一個歌手?點解你聽歌咁少㗎?』我話『邊個嚟㗎?』咁我哋就start up咗個conversation,第一次見就係咁樣。」

AGA在2023年宣布跟「的士邦」訂婚,但她笑言二人的開始,竟然源自於一次吵架。(資料圖片)

至於何於鬧交鬧出戀火,AGA認為正是大家性格不一樣,一凹一凸,反而會將她的世界拓闊了,「可能以前我會比較覺得,係咪好多嘢唔講得呢,好多嘢唔做得呢?或者係啱唔啱呢?比較cautious,我會比較冇咁直接㗎講嘢,佢係一個非常之直接嘅人,但係我最後就會發現,其實佢令到我對於好多嘢嘅框框打開咗。」AGA又大讚未婚夫總是一直支持她做喜愛的事,不會跟她說「好辛苦呀,你休息吓啦。」之類的話,只是在她身邊扶著她、推她向目標前進,「我覺得呢一樣嘢對於我嚟講係好重要,因為我覺得一個好嘅關係裡面,係應該大家推大家成為最好嘅自己。(唔會好大壓力咩?)每個人都有壓力嘅,當你唔去做一個目標嘅時候,嗰個壓力反而係,我會唔會後悔?或者我喺度做緊咩?咁我覺得不如辛苦啲,但係你會Create到一啲嘢,有成就感,或者係你會Proud of嘅呢樣嘢。」

AGA認為未婚夫不但令她對很多事情的框框都打開了,也一直支持和推動她做喜愛的事,「我做歌手,或者我做一個創作人,基本上唔會成日都好多時間陪佢,但係佢永遠都會抽好多時間陪我。」(資料圖片)

因一事認定未婚夫 讚對方可靠顧家

坦白說,以往從報章中看到的士邦的形象,是比較花弗的,傳媒甚至幫他取了各式各樣的花名,但AGA既然選擇跟他交往,甚至情定終生,她一定是看到了男方的優點,AGA表示自己認識的他,是個重朋友、會關心世上很多人和事的人,「佢會突然間會去一啲小學,就係幫助一啲有問題嘅年青人去解答佢哋內心嘅一啲問題,或者佢又會突然間去尼泊爾,同一啲人去住幾日,一路幫佢哋起學校,呢啲係我睇到覺得佢心地好好嘅一個人,同埋我覺得佢亦都係好唔自私嘅一個人。我覺得每一個人都會有佢哋嘅經歷,但係我覺得當大家可以行落去或者相識嘅時候,就係因為我覺得,我認識佢嘅時候,係一個最好嘅version嘅佢。」問到未婚夫有沒有用什麼方法給她安全感,AGA坦言:「安全感我自己都有嘅,其實我覺得安全感反而係,佢基本上好多時候我開親演唱會,做親一啲Show,佢都會嚟support我。」

AGA認為未婚夫重情重義,而且對世上的人和事都很關心,對於男方以往在報章上的花弗形象,她說:「每一個人都會有佢哋嘅經歷,但係我覺得當大家可以行落去或者相識嘅時候,就係因為我覺得,我認識佢嘅時候,係一個最好嘅version嘅佢。」(梁碧玲攝)

拍拖與結婚是兩回事,婚姻是一輩子,不是單靠愛情就能撐下去,還有很多的扶持、忍讓、包容,究竟去到哪一個位,AGA覺得自己願意把下半生都交給這個人呢?她說:「That’s a good question! 我好錫我屋企人,我屋企人對於我嚟講係一個好大嘅動力,尤其是我爸爸媽媽,佢對我爸爸媽媽好好,非常好!同埋我覺得可能我做歌手,或者我做一個創作人,基本上唔會成日都好多時間陪佢,但係佢永遠都會抽好多時間陪我,我覺得呢樣嘢係最寶貴嘅,因為我覺得一段感情付出時間係最珍貴。」AGA猶記得有一次母親要做手術,但自己卻要去外地演出,她心急如焚,但未婚夫全程陪住AGA的媽媽,又一邊向AGA匯報情況,讓她安心工作,「佢又會扶佢,做完手術一路去Recover,帶佢去唔同物理治療,所以我覺得佢係一個……當佢知我好擔心、好關心我媽媽嘅時候,he was there。」AGA曾講過要完成工作才有婚期,現時出了碟、合約也完了,會不會正是一個好時機去籌備婚事呢?她賣關子說:「做完呢個訪問我諗吓!」

至於為何認為「的士邦」能成為終身伴侶,AGA讚男方非常疼錫自己家人,在她要去外地工作時,他更陪AGA的母親做手術,全程匯報住最新情況,好讓她安心。(梁碧玲攝)