千金小姐曾為香港高爾夫球代表隊　炎夏大解放邪惡視角曬驕人身材

現年32歲的何雁詩（Stephanie）是一子之母，2020年與鄭俊弘婚後誕下兒子鄭讚廷（Asher），後來仔仔確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」；但夫婦二人從沒有放棄，早前帶兒子到美國接受治療，早前更迎來好消息，兒子終於可以到特殊幼稚園上學。

一家三口。（IG@honganc）

Asher確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」（IG@honganc）

Asher情況有進步，終於可以到特殊幼稚園上學。（IG@fredcheng83）

炎炎熱日，何雁詩亦決定出海放鬆一下，今日（6日）在ig分享比堅尼靚相，大騷驕人身材，請大家眼睛吃冰淇淋！何雁詩穿上墨綠色三點式泳衣，在船的甲板上擺出不同甫士，正面、反身、跳起等，其中一張更對住鏡頭俯身「邪惡角度」，令美好身材盡收眼簾。未知是否全屬「老公視角」，不少網民及好友趙希洛、陳嘉寶等紛紛留言讚火辣，何雁詩則留言：「Watermelon sugar 🍉」

炎炎熱日，何雁詩亦決定出海放鬆一下。（IG@honganc）

大騷美好身材。（IG@honganc）

大騷美好身材。（IG@honganc）

遊船河。（IG@honganc）

邪惡視角，唔知係咪老公影呢？（IG@honganc）

何雁詩出身富裕家庭，爸爸有「物流大亨」之稱，生意遍及海外，在內地開設多間分公司。曾有報道指何父擅於投資，在香港擁有約三個物業，身家估計至少6億元，一家人住在5千萬的大埔滌濤山獨立屋。身為獨女的何雁詩自小已萬千寵愛，6歲時開始打高爾夫球，10歲加入香港高爾夫球代表隊，代表香港出賽；2009年以16歲之齡報名第一屆《超級巨聲》，曾作歌視雙棲發展。

何雁詩爸爸有「物流大亨」之稱。（IG圖片）

三代同堂。（IG圖片）

何雁詩有個富爸爸。（IG圖片）

一家人。（IG圖片）

曾是表香港高爾夫球代表隊。（IG@honganc）

不過，何雁詩與鄭俊弘由拍拖開始已被網民攻擊，指她是第三者，介入鄭俊弘與富貴未婚妻Beebs的戀情。當二人公布兒子患上天使綜合症後，曾有部份網民留言Asher患病是「有報應」。早前何雁詩接受前主播方健儀YouTube節目訪問時，高EQ表示：「你唔會真係理佢㗎嘛，你又唔識我，你衝埋嚟突然間鬧我，我冇理由同佢拗，我唔係一個會咁樣講人哋嘅人，所以我唔想同網上鬧人嘅人同一個Level。」

近日何雁詩接受前主播方健儀YouTube節目訪問。（YouTube影片截圖）

何雁詩被網民攻擊亦高EQ回應。（YouTube影片截圖）