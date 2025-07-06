東張西望｜為霸車位牙醫向鄰居掉垃圾？　母：佢做初一我哋做十五

TVB節目《東張西望》今日（6日）一集講到屯門鍾屋村一名牙醫，向同村親戚做出不少的瘋狂行為，例如：撞車、高空淋水、門口倒垃圾等。但卻成為了羅生門，因為鍾生指牙醫是為了爭奪車位而「報仇」，但牙醫媽媽回應卻是指鍾生霸路而引起今次的事，更指：「佢做初一，我哋做十五㗎咋。」

屯門鍾屋村一名牙醫，向同村親戚做出不少的瘋狂行為，例如：撞車、高空淋水、門口倒垃圾等。(節目截圖)

屯門鍾屋村一名牙醫，向同村親戚做出不少的瘋狂行為，例如：撞車、高空淋水、門口倒垃圾等。(節目截圖)

鍾生指牙醫是為了爭奪車位而「報仇」。(節目截圖)

鍾生指牙醫是為了爭奪車位而「報仇」。(節目截圖)

報料人鍾生表示鄰居牙醫自去年11月起，不停在他家門前「搞事」，二人的關係更勢成水火。鍾生指家門前的一片政府地，他們一直都用作停車用，但是牙醫去年11月開始在空地作出連番滋擾，先是晚上11時左右洗車，之後又不時把車停在鍾生門前：「特登喺我門口攞開我花盆，揸架車上嚟，開大啲個音樂，10點幾11點就洗車。」當大家以為他只是在鍾生門前洗車就完結？原來他還特地把車撞向鍾生的車，他之後更對鍾生行動升級亦惡言相向：「你今年內好全家搬走啦！如果唔係你會斷手斷腳，見血！」鍾生表示牙醫就開始在他門前傾倒垃圾，先是自己家的垃圾，之後就把公用的垃圾桶拉過來傾倒。

報料人鍾生表示鄰居牙醫自去年11月起，不停在他家門前「搞事」。(節目截圖)

當大家以為他只是在鍾生門前洗車就完結？原來他還特地把車撞向鍾生的車，他之後更對鍾生行動升級亦惡言相向。(節目截圖)

當大家以為他只是在鍾生門前洗車就完結？原來他還特地把車撞向鍾生的車，他之後更對鍾生行動升級亦惡言相向。(節目截圖)

當大家以為他只是在鍾生門前洗車就完結？原來他還特地把車撞向鍾生的車，他之後更對鍾生行動升級亦惡言相向。(節目截圖)

當大家以為他只是在鍾生門前洗車就完結？原來他還特地把車撞向鍾生的車，他之後更對鍾生行動升級亦惡言相向。(節目截圖)

當大家以為他只是在鍾生門前洗車就完結？原來他還特地把車撞向鍾生的車，他之後更對鍾生行動升級亦惡言相向。(節目截圖)

雖然鍾生就指是牙醫想佔領他門前的車位而引起的紛爭，但是《東張西望》訪問牙醫的媽媽（鍾太）時卻發現另一個說法。鍾太指是鍾生先用盆栽佔據出入的路：「嗰啲花阻住我哋行，佢哋霸地霸得好犀利！」鍾太更指鍾生把門前的政府地作出租車位之用，鍾生想與鍾太溝通時，鍾太即表示：「我唔係咁方便同你講嘢，我簡直就唔識你呢啲廢人，依家只不過係含血噴人嘅啫。」

《東張西望》訪問牙醫的媽媽（鍾太）時卻發現另一個說法。(節目截圖)

鍾生想與鍾太仍溝通時，鍾太即表示我唔係咁方便同你講嘢。(節目截圖)

鍾生想與鍾太仍溝通時，鍾太即表示我唔係咁方便同你講嘢。(節目截圖)

鍾太面對著滋擾的指控，她即說：「係佢哋唔啱先，係佢霸地啊嘛！你睇唔到條路咩？塞到我哋冇路行！佢做初一，我哋做十五！如果佢哋唔霸地就唔會有呢回事，呢啲係報復都唔奇㗎！」她更讓節目組看更多的影片及照片，力證鍾生霸地的惡行。

鍾太面對著滋擾的指控，她即說係佢哋唔啱先。(節目截圖)