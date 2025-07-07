女神配對計劃｜羅毓儀被壁咚嚇到變雙下巴　親回呢位求愛勇者領先

TVB戀綜節目《女神配對計劃》熱播中，且引起不少討論。昨晚（06/7）一集到李芷晴和羅毓儀分別與三位「求愛勇者」食燭光晚餐。當中羅毓儀和林俊其的組別特別有話題性，林俊其更向羅毓儀傾露心聲，表示自6年前拍《伙記辦大事》中一場法庭戲，已經對羅毓儀一見鍾情！



羅毓儀被壁咚，直言又驚又緊張。（《女神配對計劃》截圖）

花生團睇到好肉緊。（《女神配對計劃》截圖）

羅毓儀同林俊其。（《女神配對計劃》截圖）

當中出現一幕「壁咚」環節，電視睇以為好浪漫，但對於當事人羅毓儀來說，卻有另一番體驗。早前羅毓儀接受《香港01》訪問時就透露：「臨場嘅時候，個心跳到製作組要幫我call白車，不過佢哋係冇幫我call白車，爭啲暈喺地下，呢單嘢唔惹小。」

林俊其大爆6年前已經留意羅毓儀。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其大爆6年前已經留意羅毓儀。（《女神配對計劃》截圖）

連續被三位猛男「壁咚」，她表示除了心跳加速，還有些害怕。「其實有啲驚，說實話，有心跳亦有驚慌感覺。拍戲有試過好近，但係唔會，因為個演員mode，你會個人冇咁尷尬，因為知自己做緊個角色，但係呢個真人騷，佢對你做嘅嘢係真係對你個人做，唔係對你角色做。同埋都驚，因為喺嗰度又走唔到。佢有陣時好快咁埋嚟，個心諗，佢係咪要打我？心動嘅感覺有，但係都有啲驚。」

暫時誰心較令她心動？羅毓儀回答：「林俊其？如果你話心動感覺嘅話，暫時係佢領先嘅。」

林俊其大爆6年前已經留意羅毓儀。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其大爆6年前已經留意羅毓儀。（《女神配對計劃》截圖）

羅毓儀被壁咚嚇到變雙下巴。（《女神配對計劃》截圖）