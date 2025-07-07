Anson Lo視30歲為轉捩點　手術後康復理想感激家人悉心照顧

Anson Lo 表示會擁抱30歲，又會負起更多照顧家人的責任。

Anson Lo昨日（6日）現身亞博出席後援會為他舉辦的《Together We Celebrate》生日會，與5千神徒慶生，生日會玩足兩小時，在問答環節時，被問到「會揀另一半唔刷牙定唔洗頭」時，對氣味十分敏感的Anson Lo最後寧要唔刷牙，也想另一半洗頭。而為了與神徒更近距離，Anson Lo乘坐「撈撈號」繞場，在發表生日感言時，Anson Lo提到自己不是29＋1 ，而是30歲。「我今年30歲，除咗越嚟越Man，我覺得都係一個轉捩點，一啲以往嘅遺憾、挫敗都擺埋一邊，要勇往直前先！除咗事業之外，我覺得承擔感都重咗好多，除咗照顧屋企人嘅責任，仲有照顧每一位神徒，想每一日大家都開心，你哋靠住我嘅時候都有被保護嘅感覺。」

5千神徒 ，場面震撼。

近距離見大家。

提到7.7生日當日，Anson Lo預告有school tour，收工後會與家人食飯。提到早前的手術，他表示已康復九成，而最感謝是家人的照顧。「我住院幾日，每日全家總動員都嚟睇我，雖然Amber嚟唔到，但佢哋都好照顧我，頭幾日完成郁唔到，大家都好照顧我，留喺度陪我幾小時。亦好在有AM Team、同埋我助手，佢直情住喺醫院，所以好多謝大家照顧我。」

今年繼續有娟姐做生日會主持。

另外，提到日前的「Eason 見面祭」，Anson Lo表示與前輩同台演出感到十分榮幸，Eason亦十分熱情，每次見面都會主動hi five，綵排時都感受到對方對音樂的熱誠與熱情。「有講到嘢，我哋MIRROR逐一同佢影相，Jer係最興奮，因為係鐵粉，影相前後都尖叫，返到房都未冷靜，好戥佢開心。」