周秀娜𡃁模勁敵坐船出海吹風　展現完美九頭身曬堅挺蜜桃臀

何珮瑜（Jeana）從中學開始兼職做模特兒，其後以𡃁模身份踩入電影圈，昨日（7日）Jeana在社交平台分享兩張泳裝照，完美展現其九頭身的魔鬼身材！

何珮瑜以𡃁模身份踩入電影圈。（Instagram：jeanaho）

Jeana首張相片將顏色調暗至近乎黑白色，迎來海風令長髮變得飄逸，好有mood。第二張是一張全身背面照，穿上幼帶、近乎T-back的泳褲款，大騷結實渾圓的蜜桃臀，以及逆天長腿，展現完美的身材比例。Jeana僅分享：「☀️」，並刻意關閉留言，但近獲近5千個like。

出海吹風。（Instagram：jeanaho）

Jeana展現完美九頭身及堅挺蜜桃臀。（Instagram：jeanaho）

現年36歲的何珮瑜在北京出生，7歲隨父母移居香港，讀中學時已兼職做模特兒；2010年簽約GME組新8模推出寫真集，當時外號「嫩版范冰冰」，是「𡃁模始祖」周秀娜的師妹，二人差不多時間出道，每逢書展均被比較。其後Jeana成功由𡃁模轉型做演員，一開始多拍《喜愛夜蒲》、《鴨王》、《一路向西》等情慾類型電影。

Jeana是𡃁模出身。（VCG）

Jeana2010年簽約GME組新8模推出寫真集，當時外號「嫩版范冰冰」。（VCG）

Jeana係「𡃁模始祖」周秀娜嘅師妹。（寫真相片）

Jeana後來為撇掉「花瓶」形象，突破形象，更有機會跟不少影帝級人馬合作，在《風再起時》飾演梁朝偉太太、《怒火》飾演女警與謝霆鋒合作，在《神探大戰》中飾演劉青雲的叛逆女兒，更大犧牲剪短髮兼剃眉演出，令觀眾刮目相看。

Jeana在《神探大戰》中飾演劉青雲的叛逆女兒，更大犧牲剪短髮兼剃眉演出，令觀眾刮目相看。（劇照）

在《風再起時》飾演梁朝偉太太。（劇照）

Jeana在北京跟成家班上堂，學武術和古裝劍法，成龍都有來探班。（Instagram：jeanaho）

（Instagram：jeanaho）

拍過唔少情慾電影。（影片截圖）