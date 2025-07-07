TVB視帝當面被呼一名詞勁尷尬 最近狂跳抖音舞遭批好油膩
撰文：崔力生
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王浩信自離巢TVB後，簽約內地娛樂公司瞓身北上發展，長駐內地，綜藝、拍劇、唱歌瓣瓣撈，且貴為兩屆TVB視帝的他，也不介意從低做起，以學員身分參加綜藝節目《無限超越班3》，憑實力證明自己。
此外，王浩信最近更分別在節目和個唱中大跳抖音男團舞《萬物生》和《大展鴻圖》，雖然網民反應兩極，有人覺得他很油膩，看到令人「尷尬癌」；但也有人讚他沒包袱完全豁出去投入演出。然而，王浩信近日竟在生日會上遭粉絲齊呼「傻嗨嗨」，令他面露尷尬，究竟是什麼事呢？
今日（7日）是王浩信的42歲生日，有網民分享了一段日前他在廣州演唱會結束後，與粉絲和工作人員共慶生日的片段。片中，王浩信獲送上蛋糕及祝福，不過唱生日歌期間卻爆出笑料，皆因大家所唱的並非傳統的《Happy Birthday》，又或是《祝壽歌》，而是近年內地流行，生日必唱的《生日祝福歌》。
戴著壽星皇冠的王浩信，起初隨著現場的歌聲自High起舞，期間還不忘展示其健碩的麒麟臂。但當眾人唱到歌曲中「說HI HI」（發音與「傻嗨嗨」相同）這句歌詞時，王浩信瞬間愣住，隨後露出尷尬又不失禮貌的笑容。不過大家如此真摯的心意，也令他非常開心又感動，直言：「好快樂。」
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