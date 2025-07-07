TVB視帝當面被呼一名詞勁尷尬　最近狂跳抖音舞遭批好油膩

王浩信自離巢TVB後，簽約內地娛樂公司瞓身北上發展，長駐內地，綜藝、拍劇、唱歌瓣瓣撈，且貴為兩屆TVB視帝的他，也不介意從低做起，以學員身分參加綜藝節目《無限超越班3》，憑實力證明自己。

王浩信是兩屆TVB視帝。（資料圖片）

王浩信加盟內地娛樂公司「天浩盛世娛樂」。(微博圖片)

王浩信不介意放下視帝身份走去參加綜藝節目《無限超越班3》做學員。（影片截圖）

此外，王浩信最近更分別在節目和個唱中大跳抖音男團舞《萬物生》和《大展鴻圖》，雖然網民反應兩極，有人覺得他很油膩，看到令人「尷尬癌」；但也有人讚他沒包袱完全豁出去投入演出。然而，王浩信近日竟在生日會上遭粉絲齊呼「傻嗨嗨」，令他面露尷尬，究竟是什麼事呢？

王浩信於內地綜藝節目《今晚好犀利》，表現出不一樣的自己，他化身抖音網紅大跳網紅舞《萬物生》，模式跟足現時最流行的抖音男團團播。(小紅書)

邊跳邊騷胸肌。(小紅書)

王浩信日前在個唱上又大跳《大展鴻圖》。(小紅書)

王浩信跳《大展鴻圖》，網民反應兩極。(小紅書)

今日（7日）是王浩信的42歲生日，有網民分享了一段日前他在廣州演唱會結束後，與粉絲和工作人員共慶生日的片段。片中，王浩信獲送上蛋糕及祝福，不過唱生日歌期間卻爆出笑料，皆因大家所唱的並非傳統的《Happy Birthday》，又或是《祝壽歌》，而是近年內地流行，生日必唱的《生日祝福歌》。

日前王浩信在廣州演唱會結束後，與粉絲和工作人員共慶生日。（小紅書）

聽到音樂，王浩信又忍不住跳舞。（小紅書截圖）

越跳越high！（小紅書）

戴著壽星皇冠的王浩信，起初隨著現場的歌聲自High起舞，期間還不忘展示其健碩的麒麟臂。但當眾人唱到歌曲中「說HI HI」（發音與「傻嗨嗨」相同）這句歌詞時，王浩信瞬間愣住，隨後露出尷尬又不失禮貌的笑容。不過大家如此真摯的心意，也令他非常開心又感動，直言：「好快樂。」

不忘展示其健碩的麒麟臂。（小紅書）

當眾人唱到歌曲中「傻嗨嗨」這句歌詞時，王浩信瞬間愣住，隨後露出尷尬又不失禮貌的笑容。（小紅書）

許願切蛋糕。（小紅書）