「2025年最強新人」秘密遊港　粉絲課金除共進午餐仲有三大福利

20歲的瀨戶環奈（せと かんな）在今年年頭出道，一出道就被日本和台灣傳媒封為「最強新人」、「三上悠亞接班人」。全因本身就是寫真模特兒的她，擁有絕對優勢的身材。瀨戶環奈擁有170cm高䠷又傲人身形，身材曲線更是令人一見難忘。雖入行只有半年左右，但幾套作品都大獲好評，實在無愧「最強新人」之名。



瀨戶環奈（せと かんな）秘密遊港？（IG@setokanna_）

瀨戶環奈（せと かんな）被評為「2025年最強新人」。（IG@setokanna_）

在出道之前，其實瀨戶環奈就只是一個普通女孩，在中學時為生計而兼職，曾經在同一星期打8份不同工作，牙醫助理、速食店、網咖、倉庫管理等。在20歲的時候，受身邊人建議之下，而開始擔任寫模特兒。2024年10月以泳衣造型亮相，因大受歡迎，而在兩個月後又再推出第一本寫真。

瀨戶環奈（せと かんな）做了半年寫真模特兒就迅速轉型做AV女優。（IG@setokanna_）

瀨戶環奈即將來港。（IG@setokanna_）

瀨戶環奈（せと かんな）只當了約半年寫真模特兒。（IG@setokanna_）

瀨戶環奈（せと かんな）擁有傲人身材。（IG@setokanna_）

有別於其他女優，瀨戶環奈特別熱衷於經營社交媒體，曾經到訪台灣的她亦與不少單位合作，令她在當地的人氣急升，成為新一代「女神」。據知，除了台灣以外，她對於香港男性都相當感興趣，而且更將於7月19日以魅魔造型出席香港粉絲見面會。屆時，粉絲除了可與這位被封為「最強新人」、「三上悠亞接班人」的新一代「女神」瀨戶環奈近距離接觸外，更可得到她的親筆簽名，與她自拍，更有機會親自為她影寫真相。瀨戶環奈秘密到港，除了遊山玩水，亦會出席翌日7月20日的OFF會，與粉絲大玩親密遊戲，聚餐，聊天等。

睇得出瀨戶環奈（せと かんな）方面都好重視海外市場。（IG@setokanna_）

睇得出瀨戶環奈（せと かんな）方面都好重視海外市場。（IG@setokanna_）

睇得出瀨戶環奈（せと かんな）方面都好重視海外市場。（IG@setokanna_）

之後仲有波多野結衣，令人期待。（截圖）

瀨戶環奈（IG@setokanna_）

瀨戶環奈（IG@setokanna_）

瀨戶環奈（IG@setokanna_）