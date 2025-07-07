吳忻熹「化癌為機」出自傳兼出歌　與圈內人保持距離因曾被出賣

吳文忻（現名吳忻熹）在癌症復發後，一直想應如何告訴兩位女兒。（IG：@nat_ng_nat）

吳忻熹（前名吳文忻）自去年8月公開乳癌復發後，一直積極抗癌，日前她接受港台節目《安哥同學會》訪問時，分享了由選美入行到抗癌的心路歷程。吳忻熹指當年入行是想做歌手，並指入行後發現與想像中有差距。「入行後唔太同幕前人有太多交集或拍拖，因為試過被出賣，唔使開工時，直情遠離是非地。」吳忻熹表示婚後已疊埋心水生小朋友、照顧家庭，但一直仍抱有歌手夢。

吳忻熹接受新療法後精神變好。

提到3年前得知患癌後，吳忻熹表示不停喊。「但呢個情況確診前已經有，會有時depress流淚都唔知」吳忻熹又指3年前完成切除手術後，已預料會再復發。「去年復發時未好認真面對，到今年入醫院16日，嗰次之後真係要認真面對，當時已經去到4期，做5次電療、要喺心抽水（1 LT）。當時入院仲係『點算』，而家係好強大『我唔要你主宰我』。」吳吳忻熹表示療程中不少痛症令人很氣餒，但幸好一直感受到大量的愛，但最重要是有強大的信念，相信自己一定會康復。「思念一定要好清晰，尤其是四期病人，因為會好多嘢令你好亂，唯一唔亂就係念要夠強。」

吳忻熹在訪問中，未有提及離婚一事。（IG@nat_ng_nat）

吳忻熹得知復發後，一直在想如何告訴兩位女兒，但二人輕鬆回應令她如釋重負。「我一邊講，細女一邊對住鏡唱歌跳舞，『你阿媽同你講佢生cancer，你可唔可以畀下面坐低聽』原來小朋友角度唔係咁沉重。」吳忻熹指自己出歌也是因受兩個女兒所啟發，又「化癌為機」，錄製了一首慢歌一首慢歌。