女神配對計劃｜梁敏巧關嘉敏泳衣Look有睇頭　林澤謙展示驚人臂力

《女神配對計劃》新一集節目結尾「預告彩蛋」，「國民CP」曾展望及葉蒨文將再度登場之餘，預告還給出了極大資訊量及精彩畫面，幾位女神換上泳裝示人，追求者更有機會與女神過夜﹗



呢張相重點係GM曾展望嘅手臂。

呢張相重點係林澤謙超強嘅麒麟臂，同埋佢嗰種活力，大家睇吓佢用力用到條頸鏈飛起咗呀！

呢張相重點係林澤謙超強嘅麒麟臂，同埋佢嗰種活力，大家睇吓佢用力用到條頸鏈飛起咗呀！

預告一開頭是一個Camp site Top shot，之後就是所有成功進級的「求愛勇士」、以組隊形式玩「女神扯大纜」！根據賽制，經歷完第一回合的「三角枱約會」，進級的求愛勇士應有13名（共淘汰兩名），但有大量（真的是大量喲！）眼利網民發現，照片中疑似梁敏巧組別成員並不是穿上同色衣服，反而感覺像「雜牌軍」，令人不禁懷疑梁敏巧組別有人被淘汰，故要其他組別成員落場幫拖。同一個鏡頭還告訴了大家，Camping回合五組「求愛勇士」繼續會以「女神選色」分組，故亦有網民就著勇士身上的顏色Tee，以及誰人欠缺大頭close up等，去判斷有可能被淘汰的人選！最終網民推選出以下四位高危被淘汰勇士，分別是林堡熙／Eddie（Sophie組）、余國華／Andy哥（梁敏巧組）、十優醫生譚品堯（梁敏巧組）、海淦清T.Max（羅毓儀組）。

細John都好係「力的表現」，好Man呀！

Yuki永遠係反應彈。

Yuki永遠係反應彈。

觀乎畫面，「女神扯大纜」遊戲對一眾求愛勇士絕對是「力的考驗」，預告所見，港隊手球運動員林澤謙與細John的超級麒麟臂相當吸睛，同場還加映了應該是GM的強勁臂彎、同樣有睇頭！有網民看了相關畫面後大為驚嘆，大讚林澤謙外型條件相當吸引，而事實亦是，阿澤在曝光的三位勇士壯臂之中，確實是最強而有力、亦最有Shape的一位！除了男子代表有睇頭，女神們亦不容忽視，五位女神將以泳衣Look上陣，當中李芷晴及關嘉敏的泳衣一出現即吸獲大量網民熱討。

下集女神們著泳衣大派福利。

梁敏巧咩事咁崩潰先？

而第三點令到兩地網民對第六集極為期待的，是林盛斌在片段中宣布了一個驚人消息：「今日成績表現最好嗰五位男士，係可以同你嘅女神單獨同房過夜嘅？！」這個資訊令到小紅書一眾女神粉大為驚訝，更搞笑的，有大量「GS （GM+Sophie）CP」粉已紛紛落力為GM集氣：「下星期太刺激了」、「太期待下周了」、「GM加油，絕不能讓Sophie跟別人過夜喲」、「GS合體就是熱度」、「GM上集不能跟女神約會心都碎了」。

Sophie呢個反應夠晒真性情，同樣地「男版Sophie」阿謙嘅表情都好正。