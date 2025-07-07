TVB扮嘢美人58歲生日近照極凍齡　近年患甲狀腺亢進症須長期食藥

藝人江欣燕出名靚女，曾因混血美貌令張衞健一見鍾情，年輕時扮梅艷芳出神入化。江欣燕近年健康出現警號，她曾透露經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需要長時間食藥控制病情，手腳無力。江欣燕早年兩隻眼曾患白內障要做手術，今對健康更重視。本月6日踏入58歲生日的江欣燕與梁思浩曬出合照，氣色不錯，依然靚靚女女。

江欣燕同江希文曾在《倚天屠龍記》中飾演母女。（影片截圖）

江欣燕。（資料圖片）

梁思浩分享與江欣燕的合照，他坦言18歲已認識江欣燕，並曬出舊照發文：「一個我從18歲已經認識嘅好朋友#江欣燕 我們渡過咗好多快樂嘅時光 合作無數 最快樂嘅應該係我哋有半年嘅時間， 拍一個無綫電視嘅節目#為食到日本 大家有冇睇過啊？ 長期嘅相處 開心嘅回憶 我祝欣欣 生日快樂，開心健康渡過每一天」。江欣燕雙目有神，氣色極佳，相信健康不錯，令人放心！

由汪明荃（Lisa姐）、毛舜筠（Mo姐）、林建明（大姐明）、江欣燕（欣欣）、鍾慧冰等人組成的「至八會」經常都會一起聚會。(ig@moje115)

江希文和江欣燕均保養得宜。（IG@yanyan_kongyanyin）

江欣燕近來曾透露停經後荷爾蒙DNA變化令她患上甲狀腺亢進症，她說：「我睇有位醫生，佢話我呢個年紀停經之後，體內荷爾蒙嘅DNA起咗變化，變咗有咁嘅情況出現。之後我就返去問屋企人，問到六姑姐先知道我爸爸之前甲狀腺都有問題。我嗰陣時真係長時間瞓唔到覺，仲要無時無刻都好亢奮好精神，搞到個人好辛苦，有時候手腳都會冇力，咁所以到而家我都仲要食藥搞到病情。」

梁思浩祝江欣燕生日快樂。（IG圖片）

梁思浩貼舊照。（IG圖片）

梁思浩貼舊照。（IG圖片）

好後生！（IG圖片）

江欣燕。（陳順禎攝）

素顏都好靚！（江欣燕微博照片）

徐榮飾演的「裘俊」和江欣燕飾演的「Diana」在《同事三分親》飾演一對女尊男卑的情侶，兩人相愛過程曲折，教不少觀眾睇得肉緊，更一度成為城中熱話，搞到《東張西望》做街訪。（電視畫面）

江欣燕不但享受單身的快樂，也覺得這份自由很寶貴，面對失婚的她更依然冀盼找個伴侶，更在其他媒體訪問時說：「相互依賴並非最好，每個人應該做自己，安全感是來自自己。」