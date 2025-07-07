TVB扮嘢美人58歲生日近照極凍齡 近年患甲狀腺亢進症須長期食藥
撰文：張寧兒
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藝人江欣燕出名靚女，曾因混血美貌令張衞健一見鍾情，年輕時扮梅艷芳出神入化。江欣燕近年健康出現警號，她曾透露經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需要長時間食藥控制病情，手腳無力。江欣燕早年兩隻眼曾患白內障要做手術，今對健康更重視。本月6日踏入58歲生日的江欣燕與梁思浩曬出合照，氣色不錯，依然靚靚女女。
梁思浩分享與江欣燕的合照，他坦言18歲已認識江欣燕，並曬出舊照發文：「一個我從18歲已經認識嘅好朋友#江欣燕 我們渡過咗好多快樂嘅時光 合作無數 最快樂嘅應該係我哋有半年嘅時間， 拍一個無綫電視嘅節目#為食到日本 大家有冇睇過啊？ 長期嘅相處 開心嘅回憶 我祝欣欣 生日快樂，開心健康渡過每一天」。江欣燕雙目有神，氣色極佳，相信健康不錯，令人放心！
江欣燕近來曾透露停經後荷爾蒙DNA變化令她患上甲狀腺亢進症，她說：「我睇有位醫生，佢話我呢個年紀停經之後，體內荷爾蒙嘅DNA起咗變化，變咗有咁嘅情況出現。之後我就返去問屋企人，問到六姑姐先知道我爸爸之前甲狀腺都有問題。我嗰陣時真係長時間瞓唔到覺，仲要無時無刻都好亢奮好精神，搞到個人好辛苦，有時候手腳都會冇力，咁所以到而家我都仲要食藥搞到病情。」