雯雯質問張致恒「你諗吓你返大陸做過乜」　惹網民揣測卻反撐男方

張致恒與老婆區燕雯（雯雯）名副其實相愛相殺，儘管男方工作方面曾現曙光，但似乎仍無望解決一家六口的經濟困境。近日雯雯在社交平台透露被業主趕走，指接獲業主通知，需要14日內交回物業，她問：「我都好想知，剩返14日去邊，宜家點？我都想有人可以答到我。」

張致恒同雯雯當年係奉子成婚。

張致恆雯雯與四名兒子。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯宣布冇路行要做租霸。（IG：@UGLY_MAMA）

張致恒及雯雯被業主中止租約。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯在社交平台透露被業主趕走，指接獲業主通知，需要14日內交回物業，她問：「我都好想知，剩返14日去邊，宜家點？我都想有人可以答到我。」（IG@ugly__mama）

除此之外，雯雯更貼出一個惹來無限聯想的限時動態，她標註張致恒說：「我都有責任，咁麻煩你比（畀）時間我出去做野（嘢），你同我講我累你冇得返大陸做野（嘢），請你自己諗下你返大陸做野（嘢）嘅時候做過d乜！繼續去刺激我，我更加痴線，我出左（咗）名顛（癲）架（㗎）！」

雯雯質問張致恒「你同我講我累你冇得返大陸做野（嘢），請你自己諗下你返大陸做野（嘢）嘅時候做過d乜！」惹來網民揣測。（IG@ugly__mama）

到底張致恒返大陸做過乜？網民就留言：「食雞？」網民質疑曾自稱性上癮的男方，會否在國內尋歡，不過這只是毫無證據的推測而已，不代表他真的有做過，實情只有兩公婆知道。此外，有不少網民撐張致恒，認為不論他做了什麼，但顯然現況是雯雯拖老公後腿，留言：「唔係佢老婆日日發癲，密密上大陸出show唱死性不改都每月輕鬆10萬」、「當初 同kenny 搞緊演唱會，佢成世人最後番（翻）身既機會 雯雯都無面俾 就知呢條女幾X癲」、「雯雯擺明係地雷女既（嘅）經典代表 娶（咗）左要喊三聲，Steven呢世玩完架（㗎）啦」「日日係到發癲, 唔做野（嘢）都算, 同全世界搞臭老公個名, 佢搵唔到錢你咪又係一齊食屎」

到底張致恒返大陸做過乜？（IG@stevencheung）