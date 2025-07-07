容祖兒不擔心英皇166億債務風波　爆楊受成老闆有向藝人解釋情況

近年香港經濟差，就連大財團都傳出財務壓力消息，楊受成博士創辦的英皇國際（0163）上月底（27日）公布全年業績時指出，截至3月底共有166.05億元的銀行借貸已逾期或違反若干條款，而銀行有可能要求立即償還有關借貸（即俗稱「Call Loan」），因而已把該等借貸分類為流動負債。公司進一步指出，截至3月底，銀行借貸166.05億元，全分類為一年內償還的短債，手頭現金則只有6.39億元，淨流動負債達逾130元。與此同時，集團已將賬面值311.85億元的資產用作銀行融資抵押。

楊受成博士創辦的英皇國際（0163）上月底（27日）公布全年業績時指出，截至3月底共有166.05億元的銀行借貸已逾期或違反若干條款。（資料圖片）

身為英皇娛樂一姐的容祖兒，今日（7日）出席活動時被問起消息，她坦言有留意，並說：「呢個一定有留意，大家都好關注，as一個市民我會咁樣理解，香港真係唔好經濟，好多大集團都有呢啲咁嘅新聞出現。呢間公司我由細做到大，我自己覺得佢哋每一個危機都可以一樣衝破，呢次都唔例外，我相信喺楊生帶領底下係唔會有太大問題。」

容祖兒坦言有留意消息，但絕不擔心，她謂：「呢間公司我由細做到大，我自己覺得佢哋每一個危機都可以一樣衝破，呢次都唔例外，我相信喺楊生帶領底下係唔會有太大問題。」（金秀玲攝）

容祖兒對公司和老闆有信心！（IG@yungchoyee）

講到日前她現身麥當勞的音樂會，楊受成都有於台下雀躍睇騷，並去後台合照，容祖兒透露老闆都有私下派定心丸，「佢私底下都有同我講，唔太大問題，我相信楊生真係一個好好嘅老闆，每一個artist佢都會同佢哋解釋或者講返而家咩情況，唔好有rumuors令我哋擔心，我話我哋冇擔心過，同埋我哋都係繼續做嘢。我哋都係好小一個部門，我哋係娛樂，令佢知道我哋都唔會擔心囉。」祖兒表示工作冇太大變化，都是一手一腳做，亦不需要因此而「跑數」。

楊受成博士（左二）日前都有現身支持她與謝霆鋒、張敬軒有份的音樂會。（IG@yungchoyee）