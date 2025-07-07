東張西望｜報料人反被鍾太指霸路所以報仇　門口灑溪錢個解釋係咁

TVB節目《東張西望》一連兩日講到屯門鍾屋村一名牙醫，向同村親戚做出不少的瘋狂行為，例如撞車、高空淋水、門口倒垃圾等。但因為牙醫媽媽（鍾太）的回應，卻成為了「羅生門」，鍾生指牙醫是為了爭奪車位而「報仇」，但鍾太就指其實是鍾生先霸路所引起。

鍾生指牙醫是為了爭奪車位而「報仇」，但鍾太就指其實是鍾生先霸路所引起。(節目截圖)

鍾生指牙醫是為了爭奪車位而「報仇」，但鍾太就指其實是鍾生先霸路所引起。(節目截圖)

今日（7日）一集繼續講到鍾生及鍾太的紛爭，節目一開始就見到鍾太在路「灑溪錢」，原來亦另有內情。鍾太接受訪問時表示：「就算我真係倒垃圾，我都係還撃嘅啫，係迫虎跳牆啊！」鍾太直指鍾生霸佔官地已經20餘年，她亦已經忍氣吞聲20餘年，但5年前開始鍾生愈來愈過份，霸佔小路令鍾太一家無法正常出入，所以就展開了一連串的「報復」行為。鍾太更指鍾生把官地租出去收取金錢，但鍾生就指是租客有車，所以車位都給他用。

今日一集繼續講到鍾生及鍾太的紛爭，節目一開始就見到鍾太在路「灑溪錢」。(節目截圖)

今日一集繼續講到鍾生及鍾太的紛爭，節目一開始就見到鍾太在路「灑溪錢」。(節目截圖)

今日一集繼續講到鍾生及鍾太的紛爭，節目一開始就見到鍾太在路「灑溪錢」。(節目截圖)

鍾太亦向《東張西望》展示出多張照片，表明鍾生用花盤擋著鍾太家出入的路，牙醫亦在片中表示：「村長，你鄰居喺你隔離係咁，你會點做啊？無路可行，你會點諗？行都行唔到㗎喎。」而鍾生鍾太的鄰居黃先生接受訪問時都有表示：「長期都行唔到嘅做完產檢返嚟落車都行唔到返屋企。」黃生亦指鍾生曾用車封路兩日，令居民無法通行該路。放了兩天後車子的確是駛開了，但就換了四個大花盤繼續擋路，但鍾生就指：「拍咗幾個鐘咋嘛！」

鍾太亦向《東張西望》展示出多張照片，表明鍾生用花盤擋著鍾太家出入的路。(節目截圖)

鍾太亦向《東張西望》展示出多張照片，表明鍾生用花盤擋著鍾太家出入的路。(節目截圖)

牙醫亦在片中表示被四個大花盤繼續擋路。(節目截圖)

鍾太對於牙醫所做的行為解釋是忍無可忍：「就算我個仔就咁掉喺度，都係忍無可忍㗎咋，你咁做得我唔得咩？」鍾太更指鍾生於大年初一在她家附近灑紙錢，所以她才於第二天年初二進反撃：「初二朝頭早，我拎住疊溪錢氹氹轉圍住間屋灑，連佢架車我都灑！」

鍾太對於牙醫所做的行為解釋是「忍無可忍」。(節目截圖)

鍾太更指鍾生於大年初一在她家附近灑紙錢，所以她才於第二天年初二進反撃。(節目截圖)

鍾太更指鍾生於大年初一在她家附近灑紙錢，所以她才於第二天年初二進反撃。(節目截圖)

鍾太更指鍾生於大年初一在她家附近灑紙錢，所以她才於第二天年初二進反撃。(節目截圖)

鍾太更指鍾生於大年初一在她家附近灑紙錢，所以她才於第二天年初二進反撃。(節目截圖)

對此，鍾生則指是因為自家養的貓離世，所以他的女兒就在當天拜了貓貓，以致在附加留下紙錢，才引致這樣的誤會。

鍾生則指是因為自家養的貓離世，所以他的女兒就在當天拜了貓貓。(節目截圖)