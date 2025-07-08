賢婿劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

賢婿陸劇，有唐十一作為編劇，並由潘毅鴻、朱容君、范夢、辜芷芸領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。曾參演《花青歌》、《夜凜神探》及《搭夥》，累積了極高人氣的朱容君，這次與曾出演《白月光拯救計畫》的潘毅鴻攜手合作，共同參演本劇，令不少網友充滿期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

賢婿電視劇情大綱

因一場意外，蕭寧（潘毅鴻 飾）魂穿大境朝，成為蘇家贅婿。原本混日子的他，憑藉古法點化茶韻與酒香，吸引了眾多民眾的追捧。隨後，他創辦報紙、招攬英才，助力公主在朝堂上縱橫捭闔。面對商女刁難和前妻輕視，蕭寧沉著應對及運用商道智慧斬斷世俗偏見。

蕭寧儘管遭遇重重考驗與陷害，他始終不屈不撓，憑著聰明才智和勇敢，克服重重困難，最終成功成為大家信賴的賢婿。

賢婿播出時間｜最新追劇日曆

賢婿電視劇幾時播?賢婿一共有26集，由騰訊視頻播放，7月8日起，會員首週二至週六中午12點更新2集，首更6集，周日起每日更新1集，SVIP每日搶先看一集。而非會員就由7月25日每日更新2集。

贤婿官微＠Weibo

賢婿演員

潘毅鴻 飾 蕭寧

意外穿越到大境朝，成為蘇家贅婿，遭遇重重考驗與陷害。

潘毅鸿@Weibo

朱容君 飾 薑雲

貌美千金

朱容君-兔子牙@Weibo

范夢 飾 嚴靈珞

范夢@Weibo

辜芷芸 飾 蘇雪妍