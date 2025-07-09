正當防衛劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

正當防衛陸劇，有賈東岩、武瑤作為編劇，李雲亮為執導，由高葉、張魯一領銜主演的一套以現實主義犯罪懸疑為題材的電視劇。今次陣容非常豪華，結合新舊演員，曾在《狂飆》演飾大嫂的高葉 ，今次化身一變成檢察官，而張魯一亦繼《絕密較量》後，於今年再度參演帶來新作品！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

正當防衛電視劇情大綱

市檢察院資深檢察官段鴻山（張魯一 飾）在辦理一宗單親母親陳婷因自衛刺殺前夫的案件時，省檢察院青年檢察官方靈淵（高葉 飾）被指派協助調查。陳婷主張自己的行為屬於正當防衛，但檢察院以故意殺人罪起訴。兩人在調查過程中，發現此案與十四年前段鴻山曾經辦理的「校園防衛過當案」密切相關。當年學生李沐風（白敬亭 飾）為保護師姐梅箏（張柏嘉 飾）免受侵害，失手殺死施暴者，被段鴻山判定為防衛過當並服刑四年。這一判決的爭議成為兩案交織的關鍵線索，並牽涉到江婷（葉青 飾）等人。

隨著調查深入，段鴻山突然因涉嫌一宗謀殺案而自首，聲稱自己是正當防衛。方靈淵對段鴻山的說法產生懷疑，認為他可能利用法律漏洞掩蓋真相，兩人之間的信任關係因此面臨崩塌。這一身份反轉使得案件進入高潮，劇情展開激烈的法律與人性較量，並在天理、人情、國法之間展開對正當防衛的深刻審視與較量。

正當防衛播出時間｜最新追劇日曆

正當防衛電視劇幾時播?正當防衛一共有15集，由愛奇藝播放，由7月9日起， VIP會員每日18點更新3集，7月10日起， VIP會員每日更2集，7月14日後， VIP會員每日更新1集。而非會員則會每日18點更新1集。

正當防衛官微＠Weibo

正當防衛演員

高葉 飾 方靈淵

省檢察院青年檢察官；正義，聰明勇敢，被指派協助調查殺夫案。

正當防衛官微＠Weibo

張魯一 飾 段鴻山

市檢察院資深檢察官，因涉嫌一宗謀殺案而自首。

正當防衛官微＠Weibo

白敬亭 飾 李沐風

正當防衛官微＠Weibo

張歆藝 飾 雷爽