36歲女星唔受瘋馬騷影響重踏巴黎時裝周　穿透視裝曬長腿極誘人

兩年前Angelababy在巴黎出席時裝周活動，期間被影到抽空去觀看韓國女團Blackpink成員Lisa的「瘋馬騷」（Crazy Horse Paris)，因而惹來大批網民不滿，隨後被發現各大社交網站遭到禁言，疑遭到軟封殺。而因該事件導致演藝事業停滯不前的她，就在去年初獲得解禁，但帶來的影響實在太大，工作量大幅減少，主演劇集零宣傳草草播畢了事等，人氣明顯大不如前。

Angelababy重踏舊地出席時裝周活動。（楊穎微博圖片）

「瘋馬騷」一事令Angelababy的演藝事業大受影響，但她似乎沒有因該事件帶來陰影，近日再重踏舊地出席高定時裝周活動，身穿一件露肩薄荷綠透視裝示人，展露纖細小蠻腰，大曬白滑長腿，盡現白皙膚色，相當漂亮動人，成為微博熱話，引起逾1億閱讀量。

而從網民的零修圖鏡頭下可見，其五官精緻，臉部輪廓分明，下顎線線條明顯，皮膚白皙，身材纖瘦，狀態非常之好，完全不像已為人母，依然散發濃濃少女味，生圖與精修圖的狀態沒有太大分別。

好性感。（楊穎微博圖片）

依然有少女味。（楊穎微博圖片）

另外，已獲解禁復出的她，有傳她將參演短劇演出，傳出其團隊正在洽商，是一個題材不錯的劇本。現時短劇市場大受歡迎，不少演員亦轉換跑道拍短劇，其實未嘗不是一件好事。

生圖狀態非常之好。（微博圖片）