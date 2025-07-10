欽天奇譚劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

欽天奇譚陸劇，有邱建、王芳芳作為編劇，邱建、王芳芳為執導，由班浩凱、馬東辰、杜奕衡、陳芋樺、居來提·庫提來領銜主演的一套以古裝懸疑探案為題材的電視劇。曾參演《花間一傾城》《原罪》的王皓軒，今次與曾參演多部古裝劇《春宵》《回到古代當太子》等的女星馬秋元合作，攜手帶來新作品！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

欽天奇譚電視劇情大綱

欽天監罪臣之子顧與卿（王皓軒 飾）因破獲一連串蠱毒命案，意外捲入一場橫跨南滇與雷城的驚天陰謀。在追查過程中，他與偷跑出宮、擅長醫術且精通占卜的九公主李令月（馬秋元 飾）攜手合作，兩人共同破解層層迷局，揭開名為“雙魚組織”的謀反陰謀，該組織企圖顛覆王朝政權，威脅天下安危。

顧與卿和李令月在並肩作戰中建立起深厚的信任和感情，但當真相逐漸浮現，顧與卿驚覺父親之死竟與皇宮內部的黑暗勢力息息相關。他陷入親情與愛情的撕裂，面對至親成仇與摯愛難舍的兩難抉擇。

在破解巫蠱作祟、雷公顯靈等神秘事件的同時，兩人發現一部神秘天書《雙魚禍國》的預言，暗示著一場滅世浩劫即將來臨。顧與卿和李令月帶領探案小隊，憑藉智慧與勇氣，與時間賽跑，阻止這場關乎家國命運的陰謀，最終愛與信念的抉擇將決定天下的歸屬。

欽天奇譚播出時間｜最新追劇日曆

欽天奇譚電視劇幾時播?欽天奇譚一共有23集，由騰訊視頻播放，會員首周中午12點會更新2集，首更6集，次週一起每日更新1集，SVIP每日搶先看一集，而非會員就由7月25日起每日更新2集。

钦天奇谭@Weibo

欽天奇譚演員

王皓軒 飾 顧與卿

欽天監罪臣之子，發現神秘天書《雙魚禍國》，與李令月結成探案小隊調查。

钦天奇谭@Weibo

馬秋元 飾 李令月

偷跑出宮、擅長醫術並精通占卜，意外愛上顧與卿。

钦天奇谭@Weibo

馬東辰 飾 蕭野

钦天奇谭@Weibo

杜奕衡 飾 皇帝