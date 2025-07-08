72歲搖滾教父4度離婚曾與前妻大打出手驚動警方　冧談細36年女友

夏韶聲有「香港搖滾之父」之稱，早前宣布將於8月在紅館舉行演唱會，這亦是他榮休前最後一次舉行的大型演唱會。日前夏韶聲接受陳志雲YouTube頻道訪問，大談過去四段婚姻，但全部離婚收場，更曾爆出婚外；被問到當中學習到甚麼，如何維繫良好伴侶關係，他笑言：「我諗我應該都有資格講。」

夏韶聲接受陳志雲訪問。（YouTube@陳志雲）

現年72歲的夏韶聲（Danny）有「香港搖滾之父」之稱。

其中一段婚姻拜天地而婚

夏韶聲透露是首次在鏡頭前自爆，其中一段婚姻沒有簽紙，他說：「其實有次冇正式喺政府度簽紙，呢個我從來冇講過，嗰次我哋係拜天地而婚。」情史多多經常被指花心，夏韶聲卻反駁：「梗係話我唔好，又話我花心，又話我周圍媾女，咩話，乜原來婚姻係媾返嚟㗎咩？我唔係喎。」他質疑傳媒抹黑，表示將來會出自傳澄清謠言：「裏面來龍去脈我唔會依家講，會喺我回憶錄裏面講出嚟....點解一定係男人唔啱，女人都可以唔啱㗎嘛！」

夏韶聲有過4段婚姻。（YouTube@陳志雲）

夏韶聲認為一段感情「簡單到不得了」，指「臭味相投」便會在一起，很多時候亦會被外表所吸引，他說：「有時佢靚咪鍾意咗佢，我對上個女人4日就話要嫁俾我，我又戇居又話好，靚係好可遮住好多嘢，靚喺頭但後面唔好，即係冇戴眼識人。」他現在學懂要維繫一段感情，雙方都要忍讓、相敬如賓，冧爆談細36年現任女友，他說：「而家喺我身邊嘅女人一定係最幸福，我以前點樣點樣，我而家冇喇，我知道邊啲唔啱，我都冇再做出嚟，所以而家喺我身邊嘅女人咪好幸福囉！」

夏韶聲直認花心。（YouTube@陳志雲）

與前妻大打出手驚動警方

夏韶聲曾經好火爆，與另一半24小時鬧交，他說：「我以前同唔同對象24小時鬧交，喺美國隨時可以買槍，我個女同我講唔好買槍，如果唔係夜晚會槍戰。因為我曾經試過飛刀，警車嚟我屋企都嚟咗四次。唔係真係飛佢，係扔嘢，有槍我哋已經死咗㗎喇！」

夏韶聲感嘆現今世界很難有白頭到老，「離婚率好高，大家把持定力唔夠，因為我試過，出面世界太美麗，花花世界。我今日同你結婚，下個禮拜見到個靚過你，咁點呀？仲要鍾意你又氹到你，呢個係好大誘惑，我試過，咪唔啱囉，你對佢（伴侶）唔住囉！」因為錯過，他如今學懂善待另一半，但不考慮第五度結婚，他說：「唔需要再諗喇，再結婚又要再擺酒咩，唔好。」

現年72歲的夏韶聲（Danny）有「香港搖滾之父」之稱。（網上圖片）

夏韶聲啲槍仿真度都好高。（網上圖片）

夏韶聲透露喺美國曾與前妻大打出手。（網上圖片）

現年72歲的夏韶聲原名吳志坤，他有過4段婚姻，育有兩名女兒及3名外孫。70年代展開第一段婚姻，當時他年僅17歲，與中學同學Maryann Lock奉女成婚，10年後離婚收場，他與兩名女兒及前妻仍保持友好關係。後來夏韶聲與美國女友再婚，婚姻僅維持3年便告終。1987年他與智利太太Bibi展開第三段婚姻，2003年因前TVB藝員梁詠琳介入做第三者致離婚收場。第四任太太則是富家女越南華僑Tina，二人婚姻維持了8年。現時的女友比他年輕36年，拍拖15年感情穩定，他自言現在是過着人生最幸福的日子。

夏韶聲第四任太太為越南華僑Tina。（網上圖片）

2003年前TVB藝員梁詠琳被指介入，夏韶聲與第三任太太婚姻致離婚收場。（網上圖片）

夏韶聲現弄孫為樂。（FB照片）

夏韶聲現弄孫為樂。（FB照片）

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夏韶聲同陳小春在《鹿鼎記》種分別飾演陳近南和韋小寶。（影片截圖）