五索自爆諗過坐正稱馬生是事業跳板　投資失利千萬被騙馬生竟開心

ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》昨晚（7日）節目繼續由五索擔任嘉賓，分享她由童年貧窮到成為「最強小三」的心路歷程。她回憶幼時一家住在街市樓上，入屋門口左邊是豬肉檔，右邊是魚檔，鞋子被血水弄髒已是日常。更慘的是屋內渠管直通街市，蟑螂和老鼠經常從渠管爬入家中。五索分享晚上經常見蟑螂爬進姐姐的被窩，一揭開被子便看到大量蟑螂。樓下更聚居不少吸毒人士，經常開「毒品party」，每天像喪屍般遊蕩，令她童年時十分害怕被他們拉入屋強姦或被刺傷。



五索童年住街市樓上蟑螂滿床吸毒鄰居如喪屍

五索童年住街市樓上蟑螂滿床吸毒鄰居如喪屍

隨後，五索回顧在認識馬生前的感情經歷，曾交往過裝修工人、消防員和侍應。被問及與消防員分手是否因對方沒錢，她最初否認，但隨即透露真正原因是男友居住於劏房。主持們因此取笑她分手主因確實是因為窮。五索則解釋，劏房外霓虹燈閃爍，令她感覺自己像妓女。此外，五索亦坦白曾透過交友App認識前夫，當時被對方駕駛賽車所吸引，意外懷孕後因害怕成為單親媽媽而匆匆結婚，但事後卻十分後悔，最終選擇離婚。

五索終極一集訪問，坦言做小三原因是因為窮。

被問到家人是否接受她成為小三，五索爆料稱父母多年來並不知道她當小三和懷孕，因她身材纖細，加上懷孕最後兩個月未見人，成功隱瞞整個過程。生下孩子後，她甚至謊稱是幫朋友照顧，拖了兩三年才坦白真相。但她亦指出，父母從未批評或責備她，更沒有加諸任何壓力。五索曾在網上與記者激烈爭論，媽媽只是低聲提醒一句「人言可畏」，默默地支持她。

五索終極一集訪問，坦言做小三原因是因為窮。

五索終極一集訪問，坦言做小三原因是因為窮。

談及與馬生的關係，五索坦言曾認真愛過，當時甚至想與對方結婚，但後來卻發現自己其實不喜歡每日對著同一個人，更笑言：「屙屁又見到，屙屎又見到。」她坦誠視馬生為事業跳板，希望建立自己的生意，然而卻因投資餐廳及時裝而遭騙取約千萬港元。五索無奈透露，馬生早已警告她會被騙，事後他更開心得如同勝利者般，她苦笑道：「人生從未見過佢咁開心，就係見到我被人呃錢。」