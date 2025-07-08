57歲凍齡男神開騷驚現凸腩　網民嫌尷尬舞步似廣場舞：老人disco

現年57歲的鄭伊健當年憑電影《古惑仔》系列中飾演「陳浩南」一角風靡萬千影迷，加上多年來保養得宜，獲封凍齡男神。雖然近年與太太蒙嘉慧旅居日本，但最近亦馬不停蹄舉行巡迴演唱會，日前伊健在美國開騷，最新狀態嚇窒大批網民。

「陳浩南」時期的鄭伊健風魔萬千少男、少女。（劇照）

鄭伊健早前出道38年首踏高雄巨蛋開騷。

日前有粉絲欣賞完鄭伊健的演唱會後，都將現場片段分享到小紅書，並留言寫道：「浩南哥開慢點，要失速了 這魔鬼步伐，誰敢來踩界。」、「鄭伊健跳的舞步從來沒見過，他在跳皮筋！」。片中正獻唱《極速傳說》的伊健勁歌熱舞，不過似乎有點走樣，腰間驚現肚腩，雖然伊健期間以外套嘗試遮著腹部，但依然清楚看得見。網民看到片段後，都忍不住表示：「不明白都這樣了為什麽還要出來掙錢？」、「出來賺錢沒關系，至少運動一下！」、「只有我一個人光顧著看他肚子嗎？」、「他在跳肚皮舞」。

鄭伊健日前在美國舉行巡回演唱會。（小紅書）

伊健驚現凸腩。（小紅書）

有不少網民感驚訝。（小紅書）

網民指鄭伊健的舞步似廣場舞。（小紅書）

鄭伊健落力跳唱。（小紅書）

另外，網民看到片段後極為震驚，並質疑片段是否AI的，但從多段視頻及不同角度的片段，證明片段沒有做過手腳。不過網民看到伊健的片段後，都表示驚訝，更指舞步似廣場舞：「他怎麽這樣了」、「怎麽老了這麽油膩，以前很帥。」、「老人disco」、「不會跳就不跳，也許還能留點當年的印象」、「只要他自己不尷尬」、「有姨味了 廣場舞那種」。

點解下圖看網民講咩：