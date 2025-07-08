肌肉男神森林影爆破婚照震撼眼球　濃煙密佈嚇親雀仔惹熱議

現年30歲的新一代「肌肉男神」Tyson Yoshi（程浚彥） 剛完成3場演唱會，昨晚（7日）現身機場出發到歐洲與太太Christy舉行婚禮，並在社交平台分享一輯拍攝婚紗照的花絮片段，在森林大玩爆破，雖然意念新鮮，但遭網民質疑破壞生態環境，有雀鳥疑似被燒着，唯美背後卻有所犧牲。

Tyson Yoshi剛成3場演唱會。

喺觀眾人群被抽水都唔介意。

Tyson出發意大利，成功召喚大批fans送機。（資料圖片）

Tyson婚照好震撼！（ig@tysonyoshi）

Tyson透露會拍攝兩輯婚紗照，他和未婚妻每人會構思一個概念，未婚妻想拍的一輯將在歐洲取景，而他想拍的一輯在去年已拍攝。Tyson在IG上載多張婚紗照及影片，一對新人站在一片草地上，身後有密密麻麻的高樹，二人穿上華麗禮服及婚紗，身後突然燃起幾層高火焰山，之後冒出大量濃煙，效果極震撼！Tyson 寫道：「俾大家睇吓上年影嘅婚紗相 多謝老婆陪我癲🤣」，蔡卓妍看到星星眼：「🤩🤩🤩🤩🤩」。

影咗幾次。（ig@tysonyoshi）

期間有雀仔疑被燒，嚇到周圍飛。（ig@tysonyoshi）

好靚，但危險。（ig@tysonyoshi）

呢個係Tyson嘅idea。（ig@tysonyoshi）

工作人員要驅散濃煙。（ig@tysonyoshi）

爆破婚照引來網民熱烈討論，有人讚：「愛到爆🔥」、「好狂！」、「好型😍😍😍」，但亦有不少網民鬧爆嚇親雀鳥，並影響環境生態：「第10張，我見到燒着咗隻雀仔🥺以後唔好再玩火啦🥲」、「我只見到破壞環境同傷害郊野昆蟲同小動物。所謂靚同型完全睇唔到。請尊重生命，植物、昆蟲、小動物都係生命」、「玩岀🔥…請保護環境生態，行動保護自然環境，維護地球的生物及生態系統，減少污染、保護自然資源。」、「咪嚇親D小動物 / 鳥類。。。」、「就係為咗一支最愛嘅花🥰燒咗一片森林🔥🔥🔥」、「我見到幾隻雀嚇到飛咗出嚟」、「我諗到空氣污染」。