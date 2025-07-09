最吸金港姐冠軍親揭食極唔肥背後真相　一原因網民認為不夠說服力

上月剛度過了34歲生日的人妻兼靚媽陳凱琳 (Grace) 貴為2013年香港小姐冠軍，以及2014年度華姐冠軍，靚樣備受公認，即使與視帝鄭嘉穎結婚並已經生了三個囝囝，都絕無半點師奶味，無論樣貌身材都完全沒有走樣。陳凱琳近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停，現已成為香港最吸金的KOL。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力。

陳凱琳14歲時已好靚女。(IG圖片)

陳凱琳與鄭嘉穎及三個寶貝仔仔。(ig圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)

昨日陳凱琳就於她的IG分享了一條短片，片中影住她在大吃大喝之前會先食一種產品幫助阻隔油脂，澱粉同糖分，這樣她便不用擔心會吃胖。陳凱琳留言寫道：「我老公都日日喺度食呢個，搞到有一日我自己要突然補貨！唔好再問點解我食極都唔肥啦！今日終於同大家分享我其中嘅秘訣！我最近去旅行都係全靠帶埋佢一齊出發！」她在影片中還表示：「乜你真係以為我真係食極唔肥咩」。這條片其實是一個廣告，有網民就認為陳凱琳一直都很瘦，根本沒見她胖過，相信她確是吃不胖體質，跟該產品關係不大。

陳凱琳拉埋老公鄭嘉穎一起賣廣告。(IG圖片)

陳凱琳親解食極唔肥之瞇。(IG圖片)

陳凱琳親解食極唔肥之瞇。(IG圖片)

陳凱琳親解食極唔肥之瞇。(IG圖片)

日前有網民偶遇她，於社交網分享合照表示：「HK在家裡樓下見到陳凱琳在拍片，很熱情。在她休息時間中過去打招呼和她合影，馬上答應。本人很瘦啊，非常熱情有親和力。」相中可見陳凱琳的確好瘦。

陳凱琳被偶遇，真人巨瘦。(小紅書)