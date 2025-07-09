伍富橋被攻勢「戲子」　億萬老婆激動回應：你係侮辱緊一個行業

伍富橋（Alvin）自從2022年迎娶富家女友梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼，一直備受關注！即使受盡惡意批評，但二人感情從未受影響，多年來非常恩愛。不過，一向EQ高的Shirley最近就因丈夫被網民叫「戲子」而激罕拍片講感受，希望大家學識尊重人，片中展露真性情加上得體的回應獲不少人讚賞！

二人早前與局長見面。（IG/@numberonepr）

為保育出一分力！（IG/@numberonepr）

名媛飯局！（IG/@numberonepr）

Shirley真性情獲激讚！（IG截圖）

影片中，Shirley講道早前亮相ViuTV《晚吹—怨女俱樂部》時坦承父親亦不滿她的婚事，更透露有次父親當面怒斥丈夫，在伍富橋面前說最憎戲子，做戲子的都是「鴨」，令她非常難受。對於有網民再用「戲子」二字形容丈夫，Shirley稱非常有攻勢性和侮辱性，令她有些許憤怒，希望大家尊重各行各業：「我覺得佢好努力，佢係好努力做好每一件事，唔止佢，我識嘅幕前朋友都努力去經營自己，去追尋夢想，呢啲稱呼真係好差。」Shirley更稱：「你可以隨意地標籤我，話我醜、話我貼仔、話畀人食軟飯、話我蠢、話我肥，話我任何嘢，但你唔係侮辱緊我一個，你係侮辱緊一個行業。」她更強調人人都是平等，希望世界少一些傷害，多一些尊重和愛，所有人都會活得更開心！

做慈善不遺餘力！（IG/@numberonepr）

結他本尊！（IG/@numberonepr）

伍富橋善心爆棚！（IG/@alvinngfukiu）

富貴老婆梁兆楹（Shirley）出錢為莎莎治療。（IG/@alvinngfukiu）