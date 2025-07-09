TVB話題小花夜跑香汗淋漓濕身極誘惑　邊跑邊盪畫面衝擊眼球

剛踏入29歲的廖慧儀當年辭去空姐工作參加《2020香港小姐競選》，雖大熱倒灶未能奪冠，但仍獲無綫睇中簽約旗下，惟其星途起步不久即遇挫折，因捲入前男友Sam墮樓風波，令她形象插水，遭無綫即時雪藏。經「過冷河」後，廖慧儀近年重新獲無綫重用，事業重見曙光，工作接踵而來，不僅是J2節目（現改為：TVB Plus）常客外，更殺入翡翠台，在綜藝和劇集雙線發展；早前，廖慧儀更有機會演出台慶劇《黑色月光》，首次拍劇便飾演視后楊茜堯年輕版的她，演技令人驚喜，挽回不少正評。

廖慧儀當年參選港姐被視為大熱之一。（資料圖片/葉志明攝）

前度Sam疑因為情所困墮樓身亡，遺言中不少內容更涉及女方，事後Sam的家姐更直斥廖慧儀對Sam的死相當冷淡，令其形象直插谷底，未入行先挫星途。(IG圖片)

廖慧儀解凍後參與不少J2節目。（《趁而家去大馬偷食...譜！》節目截圖）

當然不少得《港女野人》。（《港女野人》電視截圖）

而有「狂野女神」之稱的廖慧儀，亦深知流量密碼，早前在節目《吃貨橫掃港深珠》以多套火辣泳衣示人，睇到觀眾流鼻血，而她也不時會在社交平台盡騷其火辣身材，不過要保持着這副最強性感Body，真的絕不能偷懶，除了本身是一位瑜伽導師外，廖慧儀更經常做gym做運動，即使近日天氣炎熱，她仍相約跑友夜跑，並把跑步短片分享到社交平台。

廖慧儀早前在節目《吃貨橫掃港深珠》以多套火辣泳衣示人。(節目截圖)

大騷身材。(節目截圖)

廖慧儀早前參演台慶劇《黑色月光》，演楊茜堯年輕版。（《黑色月光》電視截圖）

廖慧儀劇中有被侵犯場口。（《黑色月光》電視截圖）

廖慧儀向楊茜堯集郵。（IG@newayyee_yoga）

片段中，早前被爆有新戀情的廖慧儀心情大靚，身穿一件低胸橙色貼身運動背心，大曬結實線條外，還凸顯渾圓胸型，而且她邊跑邊拍片，除了跑到滿臉通紅、香汗淋漓的樣子外，由於身材出眾，跑步時跟住節奏上下跌盪，畫面極具視覺衝擊，搞到網民錯晒重點。

即使近日天氣炎熱，廖慧儀堅持跑步。（IG@newayyee_yoga）

展露好身材。（IG@newayyee_yoga）

香汗淋漓。（IG@newayyee_yoga）

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廖慧儀身後似是男裝外套？（IG@newayyee_yoga）

上海慶生。（IG@newayyee_yoga）

狂野女神名不虛傳。（IG@newayyee_yoga）

身材fit爆的廖慧儀，非常清楚自己的流量秘密。（IG@newayyee_yoga）

廖慧儀大方展示其美好身段。（IG@newayyee_yoga）

廖慧儀以谷胸仙女裝出席台慶。（IG@newayyee_yoga）

廖慧儀被指愈來愈靚。（資料圖片）