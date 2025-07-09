吳文忻離婚後搬離豪宅被爆賤賣家電　親解真正原因：是三贏！

吳文忻（Nathaliie，現名吳忻熹）去年乳癌復發，一直積極抗癌，不時在社交平台分享抗癌過程，但癌細胞變異擴散至尾龍骨，惡化至第四期，嘗試過不同治療和輔助治療的她，曾撰長文感慨道：「我決定和癌細胞和解，與癌共存。」並深信一定會康復，希望活出更精彩的第二人生。近日吳文忻接受訪問時證實已與結婚14年的丈夫陳劍陵分開。而吳文忻在宣布離婚後準備搬離舊居豪宅，更被發現在網上賤賣家電，消息曝光後她就在IG親解變賣二手傢俬的原因。

積極抗癌。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻一直積極抗癌。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻積極抗癌。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻去年乳癌復發。（IG@nat_ng_nat）

不時在社交平台分享抗癌過程。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻乳癌惡化至第四期，擴散至尾龍骨。（ig@nat_ng_nat）

決定與癌共存。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻早前接受訪問時透露其實在確診乳癌復發之前，婚姻已出現問題，夫妻雙方最後決定離婚，結束14年婚姻。而吳文忻在宣布離婚後，準備搬離位於渣甸山的2,000呎豪宅，更被發現在二手賣物網上出售家電，包括冷氣機及座椅等，價格更比原本售格低出不少。對此，吳文忻在IG發文解釋：「其實自我大學畢業回港呢廿幾年，搬咗十幾次屋，我每次都會在網上買賣二手傢俬！我覺得一件物品能夠用一個相宜價錢給有心人買到去延續它的生命，是三贏，是很有意思的事啊！為地球盡點力去減廢！」

被發現在二手網賣傢俬電器。（Facebook截圖）

被發現在二手網賣傢俬電器。（Facebook截圖）

親解變賣二手傢俬的原因。（IG@nat_ng_nat）

一直積極抗癌。（IG@nat_ng_nat）

去沙灘散步。（影片截圖）

去沙灘散步。（影片截圖）

聚會。（IG@nat_ng_nat）

加油！（IG@nat_ng_nat）

吳文忻與有「南丫島王子」之稱的陳劍陵於2011年結婚，婚後育有兩名女兒，但近日她就宣布離婚，並表示與丈夫相識已久，拍拖時間也長，可能當年只是到了適婚年齡就步入婚姻，但多年來兩人經歷多次離離合合，雙方之間的問題始終未能解決，最後夫妻雙方共同作出了抉擇，選擇分開。

吳文忻與有「南丫島王子」之稱的陳劍陵於2011年結婚。（IG@nat_ng_nat）

一家四口。（IG@nat_ng_nat）

一家四口。（IG@nat_ng_nat）

有兩個寶貝女陪伴在身邊。（IG@nat_ng_nat）