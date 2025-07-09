KPOP女團ITZY火辣現身愉景灣 Dragon Pony品嚐港產美食

《TheNextwave XX25 沙灘音樂節》載譽歸來，第二場亦已順利完成，韓團吸引力巨大，樂迷早已逼爆愉景灣沙灘！至於知名韓國KPOP女團ITZY壓軸出場，粉絲們期待已久，所以五位一踏台板，現場氣氛就炒至最熱。她們以廣東話講「大家好！」，令全場粉絲High爆！台下不乏ITZY的應援紙牌和手燈，而且每首歌幾乎都是全場大合唱，全程尖叫聲和歡呼聲不絕。ITZY成員們在台上表揚粉絲唱得好，在台上甚至清楚見到粉絲跟著又唱又跳，令她們感到好開心，過了一個火辣辣的夜晚！她們也感謝香港粉絲長久以來的支持，令她們深受鼓舞！

ITZY演出時很照顧粉絲，全程貼心地行到台邊踎低身給粉絲影相、飛吻，給心心，並說今次來港是很開心的旅程，完場時更叫粉絲不要太傷心，因為總會再次有機會見面，希望大家能夠健康和開心，直到下次再見面。

韓國人氣女歌手金請夏亦非常受歡迎，身穿紅色背心和熱褲的她一出場，粉絲就情緒高漲：「台下好多熒光捧真是很興奮，見到大家反應熱裂，可否一起唱《Roller Coster 》？」金請夏以英韓兩語跟粉絲溝通，但反應竟然不及韓語：「似我講韓語仲反應好噃。」她話學曉了廣東話潮語「大癲」，粉絲聽後都好驚喜！

韓國新人樂隊Dragon Pony 首次來港演出，以強勁搖滾音樂出場，強勁節拍令粉絲瘋狂。今次更特別帶來 即將發行的 新歌《地球少年》：「面對這麼漂亮的沙灘演唱新歌，覺得我們實在很帥！」期間他們不忘與粉絲互動交談，提及他們前一晚來港後，嚐到很多港式美食，例如 蛋白燉鮮奶 、西多士和海鮮等等。

演出過後Dragon Pony接受訪問，表示心情興奮，首次參加沙灘音樂節十分期待：「因為聽聞香港粉絲好熱情，果然一出台就親身感受得到，希望日後有機會可以再來香港演出。今次香港演出遇上炎熱的夏天，看見海灘真想跳下水！」

問到他們四位成員之中哪位最貪玩？大家同聲說是低音結他手片盛鉉，不過盛鉉就急急否認。但成員們也笑言沙灘演出後，要結伴去酒店泳池游水。問到樂隊下半年計劃，Dragon Pony說今日演唱的《地球少年》將會是下半年重點推廣的新歌，希望各位粉絲喜歡，並多多期待之後的活動！

港產女團 SMORZ六位成員剛於今年5月在韓國出道，今日是她們首次在香港舞台演出。成員話想不到香港粉絲好熱情。意想不到現場亦有好多應援，非常開心及感動，令她們的表演時越跳越有力量。台灣女子音樂組合幻藍小熊GENBLUE ，六位成員小背心短褲演出亦吸引不少粉絲，她們特別學了一些廣東話同現場粉絲分享：「今日好瓜子（掛住）你，我鍾意食波羅丸（油）。」雖然粉絲都聽唔明，但她們好識搞氣氛，唱到興起更拿起水樽向觀眾潑水降溫粉絲反應熱鬧烈。

由23位美少女組成《偶像女生》 Idol Girls 短裙仔站台非常吸睛，跳唱動作齊整，帶動了現場氣氛升溫，又向現場粉絲大派禮物。