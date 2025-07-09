容祖兒拍電器店夏日廣告　瞓Martini杯漂浮仿如置身避暑度假勝地

樂壇天后容祖兒（Joey）近日為電器品牌拍攝全新廣告，將於本月正式推出，廣告以「科技進步，創意無可取代」為主題，展現人類想像力的無限可能。Joey在廣告中化身創意魔法師，融合趣味、時尚及優雅迷人的元素，帶觀眾進入一個充滿夏日氣息的miniature幻想世界，傾力演繹科技與創意的融合。

樂壇天后容祖兒（Joey）近日為電器品牌拍攝全新廣告，將於本月正式推出。

廣告中，Joey 運用她的想像力與創作力，幻想置身於Martini杯上漂浮，悠然享受夏日假期。場景設計充滿巧思，她穿梭於城市間，利用各式電器打造夢幻夏日體驗：泳池、沙灘波、星星、太陽等元素逐一呈現，令人彷彿置身避暑度假勝地。廣告亮點包括即影即有相片砌成的牆，捕捉夏日的晴天；風筒吹動沙灘波，令卡式錄音帶骨牌被推倒，趣味十足。這些創意細節不僅突顯Joey的表演魅力，也展現各類電器如何令你享受夏日及生活。

Joey運用她的想像力與創作力，幻想置身於Martini杯上漂浮，悠然享受夏日假期。

今次拍攝，品牌為Joey挑選多款實用電器，令她的生活更輕鬆便捷，Joey身邊的朋友早已視其為「電器顧問」，隨時為生活加分。Joey更表示：「有Broadway Buddy幫手，真係令我哋嘅日常生活更Easy、更開心！」Joey更笑稱自己不只是代言人，更成為了一位專業電器顧問。

Joey更笑稱自己不只是代言人，更成為了身邊朋友的專業電器顧問。

值得一提的是，拍攝期間Joey將音樂的力量，加上創意融入廣告拍攝，無論是靈動的眼神還是充滿感染力的舞蹈及肢體動作，都為廣告增添不少感染力！