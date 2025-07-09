《新聞女王》靈魂人物備受TVB重用升職　以9位數買獨立屋極富貴

香港著名監製鍾澍佳近年動作頻頻，成為TVB 77工作室總監後，再獲TVB升職，最新職位是電視廣播有限公司副總裁（戲劇合拍），非常架勢。鍾澍佳近年積極推動港劇創新與合拍劇發展，2025年預計將開拍4至6部新劇，當中包括大熱劇集《新聞女王2》及醫療題材新作《巨塔之後》，吸引不少新舊演員自薦參演，成為業界神話。

TVB劇集《新聞女王》播出後引起全城不少熱話，更贏盡收視及口碑。(微博@佳佳導演)

《2024微博視界大會》於北京舉行，佘詩曼與鍾澍佳宣傳《新聞女王２》。（微博圖片）

傅嘉莉奪獎喊住多謝鍾澍佳。（陳順禎攝）

鍾澍佳絕對係《新聞女王》靈魂人物。

鍾澍佳獲委任為電視廣播有限公司 副總裁（戲劇合拍）。

鍾澍佳早前帶領《新聞女王》團隊現身澳門與觀眾互動，並強調續集會以劇本質素為先，選角亦公開徵求意見，務求為觀眾帶來驚喜。他坦言，回流香港後希望憑內地經驗重振港劇聲威，並積極與內地平台合作，令港劇產量及質素同步提升。鍾澍佳亦表示，未來將持續探索「大女主」及現代女性題材劇集，務求打破港劇「師奶劇」標籤，吸引更多年輕觀眾。

鍾澍佳近年地位急升。（微博圖片）

著名監製鍾澍佳近年事業有成，早前以約1億元購入馬鞍山泓碧獨立屋，成為城中焦點。據悉，該豪宅設有私人升降機大堂，單位層高約3.27米，客飯廳外連大露台，住戶可飽覽開揚海景，享受極致私隱與寧靜。據了解，鍾澍佳於2024年3月以1,828萬元售出大埔比華利山舊居後，隨即購入泓碧新宅，兩者價差逾8,000萬元，顯示其財力雄厚。