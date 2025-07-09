鄧麗欣宣布澳門演唱會加開一場　為回饋歌迷風火輪會升級

鄧麗欣（Stephy）歌迷會「STEPHY FANTASIA」成立18周年，日前她相約260多位「肥番」一同舉行慶祝聚會，一如既往，超級寵粉的Stephy跟歌迷玩遊戲、近距離接觸，更逐一拍照留念，Stephy大受歌迷的熱情打動，在大合照期間感動得偷偷落淚，Stephy說：「真係好感觸歌迷陪住我一齊成長，有啲係喺度認識拍拖仲生埋小朋友，成件事係好得意，大家一齊成長，就好似大家一齊生活咁，所以今次係特別感觸同開心嘅一次。今年應該係咁多年最多人嘅一年，喺大合照時嗰一刻突然好感觸。好多人話我寵粉，其實我都唔係為咗寵幸佢哋而做啲乜嘢，大家咁支持我，我會有動力做得更好，見到佢哋開心我就會好開心。」

鄧麗欣（Stephy）歌迷會「STEPHY FANTASIA」成立18周年，日前她相約260多位「肥番」一同舉行慶祝聚會。(公關提供)

超級寵粉的Stephy跟歌迷玩遊戲、近距離接觸，更逐一拍照留念。(公關提供)

超級寵粉的Stephy跟歌迷玩遊戲、近距離接觸，更逐一拍照留念。(公關提供)

歌迷不時大呼期待Stephy 9月20日於澳門威尼斯人綜藝館舉行的《STEP by STEPHY鄧麗欣演唱會澳門站2025》演唱會，聚會當日，歌迷會更特意設計了扭蛋遊戲為演唱會應援籌款，Stephy幸運抽中大獎，她更將行李帶獎品掛上身，扮選美冠軍繞場一周，樂在其中。

聚會當日，歌迷會更特意設計了扭蛋遊戲為演唱會應援籌款。(公關提供)

Stephy幸運抽中大獎，她更將行李帶獎品掛上身，扮選美冠軍繞場一周，樂在其中。(公關提供)

Stephy幸運抽中大獎，她更將行李帶獎品掛上身，扮選美冠軍繞場一周，樂在其中。(公關提供)

《STEP by STEPHY鄧麗欣演唱會澳門站2025》前天優先訂票火速秒殺，門票尚未公開發售，Stephy驚喜宣佈加開9月21日一場，優先購票將於本月16號於www.hotdogtix.com或HotdogTIX手機應用程式發售，而公售日期將稍後公布。Stephy說：「今年3月香港演唱會得到歌迷嘅喜愛並且能夠移師到澳門演出，真係十分開心同感恩。上次做足200分，今次我要做到300分！上次無敵風火輪打咗2個圈，今次會唔會挑戰3個呢？哈哈……大家拭目以待！目前要為澳門演唱會同拉闊騷做好準備，身體健康係最緊要，而家開始要保養吓身體，要注重飲食、休息同運動，保持自己體態。」

Stephy驚喜宣布澳門演唱會加開9月21日一場。(公關提供)

首次到澳門開騷，Stephy期待萬分，還透露將會有驚喜彩蛋，她說：「澳門睇騷就睇得多，今次去搞演唱會，係有少少不知所措，因為對個場地有啲陌生，好彩就係喺香港run咗一次，所以冇咁緊張，但就未想像到會係點，不過咁樣係幾好玩嘅！盡可能都會送驚喜畀大家，都會考慮加入上次冇唱嘅歌曲，希望帶畀大家新鮮感。仲有冇新嘅元素？大家入場就會知道。」

首次到澳門開騷，Stephy期待萬分，還透露將會有驚喜彩蛋。(公關提供)

提到對澳門最難忘的經歷？Stephy想了想說：「最難忘係我人生第一次跳Bungee jump就係喺澳門，當時係全世界最高嘅Bungee jump，跳落去嗰一下未知，到而家我仲歷歷在目，未跳過嘅人真係唔知咩叫腳軟架！哈哈……同埋澳門嘅美食都好正，葡撻、椰汁雞麵、海鮮……開騷前就唔食得，開騷後留喺澳門玩，就會食返夠本！」