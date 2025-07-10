人氣視后豪宅新居內部裝潢曝光見品味　媽媽親自下廚設宴廚藝驚人

人氣視后佘詩曼向來與她媽媽Lily (佘媽媽) 感情極好，佘詩曼是圈中的孝順女，由於她早年喪父，現年72歲的佘媽媽當年獨力湊大三個仔女，所以阿佘一直都好錫媽咪。佘媽媽年輕時做過DJ，所以與不少圈中人熟稔，過往亦曾跟曾志偉、文雪兒、吳君如母親、金興賢、葉子楣等圈中人聚會，更親自下廚煮餸畀好友食，在圈中人緣極佳。

佘詩曼與媽媽一向感情好好。（微博：佘詩曼）

佘詩曼媽媽Lily多年來以招牌冬菇頭示人，好有個人風格。（facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

佘詩曼近期忙於工作，剛完成拍攝《新聞女王2》的她又要經常穿梭中港兩地開工，不夠時間陪媽媽。佘媽媽就自己找節目，日前她就在與女兒同住的山頂道豪宅設家宴招呼她的圈中好友。陳淑芬前日於IG分享在佘媽媽家中作客的照片，留言寫道：「佘媽在圈中是出了名的廚藝了得！約同一班好友品嚐她的手藝，每次都會又食又拎，打包回家！好友聚舊非常開心，謝謝佘媽豐盛好味的家宴。」

從相中可見，佘媽媽準備了十道菜式以及兩款水果，當中有名貴的鮑魚。而有份出席的好友包括陳淑芬母子、狄波拉、肥媽、黑妹李麗霞、顧紀筠、連炎輝以及鄧光榮遺孀嚴納珍。他們身處的飯廳十分闊落，廳內擺放了紅酒櫃，內裡放滿紅酒。佘詩曼去年被爆新居入伙，搬入山頂道複式豪宅，有傳佘詩曼在香港至少擁有5個物業，身家逾兩億港元。

陳淑芬分享於佘詩曼家中作客照片。(ig圖片)

陳淑芬分享於佘詩曼家中作客照片。(ig圖片)

陳淑芬分享於佘詩曼家中作客照片。(ig圖片)

陳淑芬分享於佘詩曼家中作客照片。(ig圖片)

陳淑芬分享於佘詩曼家中作客照片。(ig圖片)