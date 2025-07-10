學霸千金26歲生日Party狂收Labubu 低胸跌膊盡騷完美身材
撰文：董欣琪
出版：更新：
已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，自小品學兼優的她更是何家最強學霸，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，2022年更於清華大學碩士畢業，近年獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，絕對是才貌兼備！上個月何超欣迎來26歲生日，日前她在社交平台分享了多張慶生照，並寫道：「夏日限定-生日月🎂被粉紅labubu圍繞的夏天，軟fufu的幸福，又長大一歲啦～🎂🎉」
相中所見，何超欣獲好友為她搞Party慶生，分別以黑白兩個造型上陣的她大騷性感，當中身穿白色跌膊連身裙的她，心口開窿的設計更凸顯出豐滿上圍，相當吸睛！何超欣收穫多個Labubu公仔，她更攬着Labubu狂擺Pose影相，愛不釋手！
何超欣小學就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，獲英國劍橋大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後她跟隨哥哥步伐入讀MIT，獲得建築學及管理學雙學位，其後獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士，畢業後獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，隨團隊到世界各地參與研討會，前年更當選北京市青聯委員，早前何超欣出席母校清華大學114周年校慶，更獲頒蘇世民書院校友公共卓越獎，非常叻女！