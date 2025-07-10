學霸千金26歲生日Party狂收Labubu　低胸跌膊盡騷完美身材

已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，自小品學兼優的她更是何家最強學霸，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，2022年更於清華大學碩士畢業，近年獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，絕對是才貌兼備！上個月何超欣迎來26歲生日，日前她在社交平台分享了多張慶生照，並寫道：「夏日限定-生日月🎂被粉紅labubu圍繞的夏天，軟fufu的幸福，又長大一歲啦～🎂🎉」

何超欣與任達華女兒任晴佳（Ella）及盈大地產主席李智康女兒李朗怡一起出席世界十大奢華晚會之一的「巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）」。（IG@ellayamm）

豪門千金。（小紅書圖片）

豪門千金。（小紅書圖片）

出海。（小紅書圖片）

成熟一面。（小紅書圖片）

何超欣除了樣貌出眾之外，更是一名學霸。（小紅書圖片）

叻女！（影片截圖）

才貌兼備。（微博@何超欣Alice）

相中所見，何超欣獲好友為她搞Party慶生，分別以黑白兩個造型上陣的她大騷性感，當中身穿白色跌膊連身裙的她，心口開窿的設計更凸顯出豐滿上圍，相當吸睛！何超欣收穫多個Labubu公仔，她更攬着Labubu狂擺Pose影相，愛不釋手！

26歲生日party。（影片截圖）

26歲生日party。（影片截圖）

26歲生日party。（影片截圖）

青春！（影片截圖）

青春！（影片截圖）

青春！（影片截圖）

好多Labubu！（影片截圖）

好多Labubu！（影片截圖）

好多Labubu！（影片截圖）

萬千寵愛在一身！（影片截圖）

萬千寵愛在一身！（影片截圖）

萬千寵愛在一身！（影片截圖）

萬千寵愛在一身！（影片截圖）

何超欣小學就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，獲英國劍橋大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後她跟隨哥哥步伐入讀MIT，獲得建築學及管理學雙學位，其後獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士，畢業後獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，隨團隊到世界各地參與研討會，前年更當選北京市青聯委員，早前何超欣出席母校清華大學114周年校慶，更獲頒蘇世民書院校友公共卓越獎，非常叻女！

出席母校清華大學114周年校慶。（小紅書圖片）

出席母校清華大學114周年校慶。（小紅書圖片）

獲頒公共服務卓越獎。（小紅書圖片）

獲頒公共服務卓越獎。（小紅書圖片）

校友聚會。（小紅書圖片）

專業！（小紅書圖片）

何超欣大曬好身材。（資料圖片）

又靚又叻！（微博@何超欣Alice）

才貌兼備。（微博@何超欣Alice）

何超欣經常隨團隊到世界各地參與研討會。（微博@何超欣Alice）