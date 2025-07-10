最強繼父移英7年難得返港慶生　陪妻抗癌不離不棄視繼子如己出

音樂才子雷頌德（Mark Lui）自2018年舉家移居英國後減產，全心全意照顧年前患癌的太太梁家玉（Jade）和三個兒子。近日雷頌德難得返港，為陳慧琳（Kelly）的紅館演唱會擔任音樂總監，他在IG曬出兩人的合照，並寫道：「Kelly是我合作最久及最多的一個歌手，我們個人的音樂事業也差不多是同一時間起步。這次演唱會是跟我們的樂迷很珍貴的回憶，但同時我們也是在向前看，仍然希望去進步，去做一些我們還未做過的。這次我也盡量找來我們最OG Band的樂手兄弟姊妹，我知道將會是一個很開心的經歷！Good show everyone!!演出者及觀眾們，enjoy these 10 nights!!進入屬於我們的結界中！！」

雷頌德（Mark Lui）曾為樂壇天王天后創作不少經典歌曲。（IG@mark_lui147）

兩公婆好恩愛。（IG@mark_lui147）

雷頌德同陳慧琳合作無間。（IG@mark_lui147）

近日雷頌德難得返港，為陳慧琳（Kelly）的紅館演唱會擔任音樂總監。（IG@mark_lui147）

見BIG FOUR！（IG@mark_lui147）

獲方力申、吳家樂等多位好友為他慶祝56歲生日。（IG@mark_lui147）

生日快樂！（IG@mark_lui147）

除了工作之外，日前雷頌德更獲方力申、吳家樂等多位好友為他慶祝56歲生日，他曬出大合照，並寫道：「多謝好友請我食豐富生日晚餐😋😃」相中所見，雷頌德拎起一籠壽桃合照，不少圈中好友都有送上祝福！雷頌德過往曾為樂壇天王天后創作不少經典歌曲，他在2007年與模特兒梁家玉結婚，婚後育有兩子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz），而他更對太太與前夫所生的兒子Sean視如己出，絕對是最強繼父！2017年梁家玉不幸確診癌症，並要進行3個手術，為了讓太太安心休息，雷頌德父兼母職照顧兒子，由於兒子Jack患有亞氏保加症，需要花較多時間照顧，但雷頌德亦從不言累。

雷頌德於2007年與模特兒梁家玉結婚。（IG@mark_lui147）

雷頌德同太太梁家玉2018年舉家移居英國。（IG@mark_lui147）

雷頌德與太太婚後育有兩子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz）。（IG@mark_lui147）

恩愛。（IG@mark_lui147）

生活寫意。（IG@mark_lui147）

2018年雷頌德舉家移居英國，他更親自設計兩層高大屋，打造溫馨安樂蝸，大屋以歐陸復古風設計，特設全透明玻璃屋，外設獨立花園，生活寫意！

恩愛。（IG@mark_lui147）

恩愛。（IG@mark_lui147）

生活寫意！（IG@mark_lui147）

生活寫意！（IG@mark_lui147）