前TVB「御用惡人」曾拍800套劇　離巢北上勁好賺：拍3日使2個幾月

現年70歲的前TVB「御用惡人」李鴻杰曾效力TVB廿年，曾演超過800部電視劇，李鴻杰最有名的就是在劇集《天龍八部》中飾演「四大惡人」之首段延慶，一頭金髮令人印象難忘。在2019年拍畢《使徒行者3》後便長駐內地，近日他的好友關浩揚就上載多張他在年頭搞生日宴的照片，鄭恕峰、曾健明、何俊軒、魯振順等綠葉藝人都有出席，群星拱照！

李鴻杰Keep得好好！（小紅書照片）

狀態好好！（小紅書照片）

人緣好！（小紅書照片）

多位綠葉力撐！（小紅書照片）

李鴻杰舞蹈員出身的李鴻杰在1995年由新加坡回流返港，之後再回歸TVB成為演員。李鴻杰曾接受《香港01》時被問會唔會再打重算返TVB呢？他說：「都唔排除會返去嘅，因為我同製作部關係都好好，大家都咁多年同事。宜家仔又大個，其實兩公婆生活使費都唔多嘅。人就係咁樣，人到無求當自福。你話我冇錢開飯，返去𠼮無綫呢，就賤過泥，留返俾佢搵我啦，我諗邊份工都一樣㗎啦。如果我返去敲門就唔值錢，係咪？如果宜家有啲監製要用我嘅時候，我咪考慮囉。」其實近年杰哥在中國內地發展亦相當不錯，除不時有商演接洽外，還會拍攝網路大電影：「時間就冇咁長，有時都係上去1個星期左右。（好唔好搵？）都OK啦，上去拍3日搵嘅錢，都夠兩公婆普通使2個幾月。」